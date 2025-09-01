Někdo umí namalovat Mona Lisu, on předvádí na hřišti basketbalový koncert, chválí Hruban Jokiće
Česká basketbalová reprezentace si v pondělí večer na mistrovství Evropy zahraje proti silnému Srbsku, za který září hvězdný Nikola Jokić. Trojnásobného nejužitečnějšího hráče NBA Češi obdivují.
„Jeho basketbalová inteligence a způsob, jakým hraje, tak je ohromně inspirativní. Potkal jsem ho už na turnaji v Mnichově, ale jeho nasazení na evropském šampionátu bude ještě něco jiného z jeho strany. Těším se,“ vyhlíží večerní duel dvaadvacetiletý Petr Křivánek.
Srbského obra má rád i o 14 let starší Vojtěch Hruban. „Někdo umí namalovat Monu Lisu, někdo umí přihrát zády a bez dívání. Co on předvádí, to je koncert. Je nejlepší v tom, jak vidí hru. Hraje s takovým přehledem, že nikdo takový tady ještě nebyl,“ tvrdí Hruban.
„Tenhle člověk nezná neúspěch,“ křičel televizní komentátor po klíčové trojce, kterou Jokić pomohl Srbům k sobotní výhře nad Lotyšskem. Kromě střelby z dálky se svými 211 centimetry řádí hlavně v blízkosti koše.
Jak na Jokiće?
A Češi tak musí vymyslet, jak budou hvězdu soupeře bránit. „Když hrajete proti Srbsku, tak se musíte připravit na to, že budete krvácet. Ale chce se připravit tak, aby to tak nebolelo. Když na Jokiće pošlete dva hráče, tak toho dokáže využít. V situaci jeden na jednoho se také těžko brání, takže musíme najít nějakou variantu mezi. Musíme mu znepříjemnit hru,“ říká asistent trenéra reprezentace Jan Šotnar.
Kromě starostí se soupeřem ale český tým musí řešit hlavně vlastní hru. Zatím na turnaji Češi třikrát prohráli a prožili velké trápení v postupném útoku. Kapitán Vojtěch Hruban doufá ve zlepšení. „Nesmí na nás být vidět, že to jdeme jen tak odehrát. Takový přístup nemůžeme mít, ať už mistrovství Evropy probíhá jakkoliv. Rozhodně se chceme prezentovat daleko lepším basketbalem, než jsme zde doposud předváděli,“ dodává Hruban.
Čeští basketbalisté se budou snažit zaskočit srbského favorita od 20.15 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.