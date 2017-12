Nemáme se na co šetřit, burcuje Hrbková. Házenkářky čeká čtvrtfinále proti Nizozemsku

České házenkářky jsou na mistrovství světa v Německu už ve třetím městě a znovu by rády postoupily. Pokud v Magdeburgu uspějí, budou už mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A do čtvrtfinále ve středu v podvečer nenastoupí nijak ustrašeně. Souboj s favorizovaným Nizozemskem může ovlivnit spousta věcí. Magdeburg 16:13 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České házenkářky v zápase proti Rumunkám na mistrovství světa v Německu | Foto: Alžběta Vejrostová | Zdroj: chf.cz

„Jak se kdo vyspí, jaká bude zrovna momentální forma, jak do zápasu kdo vstoupí… Rozhodují maličkosti. Nemáme se na co šetřit, takže musíme na tom hřišti umřít,“ hecuje sebe i spoluhráčky Michaela Hrbková před zápasem, který může Češky poslat do bojů o medaile.

Jenže v cestě stojí stříbrný tým z posledního světového i evropského šampionátu – Nizozemsko.

„Myslím si, že nehrají až tak v pohodě jako na předchozích šampionátech, ze kterých mají medaile. Nejsou tak suverénní jako v předchozích zápasech,“ říká Radiožurnálu trenér Jan Bašný, který upozorňuje hlavně na rychlost hry soupeře. Češky si tak v zápase asi dost zaběhají.

Házenkářky se musí před čtvrtfinálovým zápasem s Nizozemskem vypořádat s větším zájmem veřejnosti Číst článek

„V téhle fázi je nám už jedno, na koho půjdeme. Pokud budeme věřit do poslední chvíle a nebudeme nic vzdávat, tak tam šance je. Uděláme všechno pro to, abychom udělaly další překvapení,“ přeje si Michaela Hrbková ještě vylepšit už tak pro české házenkářky úspěšné mistrovství světa. Na turnaji v Německu národní tým zvládl klíčové zápasy ve skupině, a hlavně pak osmifinále s Rumunskem.

„Myslím si, že to byl hodně důležitý krok ve vývoji týmu. Konečně si holky na hřišti potvrdily to, že se s velkými týmy dá hrát i vyhrát,“ je rád trenér Jan Bašný, že se podařilo na velkém turnaji přerušit sérii těsných porážek s favorizovanými týmy.

Jestli Češky přidají další výhru proti favoritkám, se ukáže ve středu v 17.30.