Německo doopravdy mělo strach, říká po prohře s favoritem trenér házenkářů Kubeš

„Myslím, že i do novin říkali, že se na nás musejí připravit, protože jsme překvapení šampionátu. Dost jsme je pokousali a Němci se na výsledek dost nadřeli,“ říkal po zápase Tomáš Číp.

Nejlepší český střelec zápasu Tomáš Číp a jeho spoluhráči ale tentokrát nezvládli posledních čtvrthodinu, pokud jde o útok. Najednou nebyli schopní dát gól. Důvodů je možná víc - méně zkušeností, kvalitní němečtí gólmani, větší síla hráčů soupeře na lavičce.

„Samozřejmě cítíme trochu smutek, protože jsme je měli na lopatě a to se asi nebude stávat každý den, ale takový je prostě sport. Můžeme se z toho poučit a můžeme být na sebe hrdí, protože jsme odevzdali perfektní výkon," nijak přehnaně nesmutnil gólman Tomáš Mrkva.

Mrkva tentokrát chytal místo hrdiny minulých zápasů Martina Galii a dokázal, že v brance český tým rozhodně problém nemá. Celá defenziva fungovala, dopředu to ale bylo tentokrát horší, a tak se další senzace nekonala.

„Byli jsme hrozně blízko. To je život. Moje pocity jsou smíšené. Na jednu stranu jsme do toho investovali všechno, co v nás je, a za to jsem šťastný a pyšný. Na druhou stranu to nestačilo proti Německu, které doopravdy mělo strach. Já jsem to viděl v očích hráčů. Byli jsme hrozně blízko,“ litoval trenér Daniel Kubeš.

Čeští házenkáři teď mohou před závěrečnými souboji ve čtvrtfinálové skupině s Makedonií a Slovinskem dobře zregenerovat, mají totiž tři dny zápasového volna.