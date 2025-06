‚Není to jednoduché, ale už jsem si zvykl.‘ Kopecký závodí mezi elitou i přes problémy s cukrovkou

V Česku potichu roste elitní cyklista, který to ale má o něco těžší, než jeho soupeři. Matyáš Kopecký překvapil tím, že si v neděli dojel pro druhé místo na mistrovství republiky v silničním závodě. Kopecký jezdí za stáj Novo Nordisk, která sdružuje cyklisty se stejným problémem – mají cukrovku. Praha 17:10 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista Matyáš Kopecký | Zdroj: ČTK

„Hodnoty cukru v krvi jsou něco nad hodnotami zdravého člověka. Samozřejmě nemůžu vědět, zda bych byl lepší, kdybych to neměl, ale já o tom nepřemýšlím. Myslím si, že když se o to sám staráš dobře, tak se to dá kombinovat se sportem,“ říká lámanou češtinou rodák z Nizozemska Matyáš Kopecký, která v zemi stejně jako jeho bratr a sestra dlouhodobě žije.

Matyáš Kopecký na diagnózu ohledně cukrovky přišel, když mu bylo 15 let.

„Člověk se o to musí starat 24 hodin, sedm dní v týdnu. Není to jednoduché, ale už jsem na to zvyklý. Už tak funguji šest let. Když mi při závodě vyletí cukr trochu nahoru, tak si musím připíchnout inzulin. To se stává ale maximálně tak pětkrát, šestkrát ročně. Vše si kontroluji sám, senzory ohledně hodnot mám na hodinkách nebo na představci,“ říká cyklista.

Závody bez omezení

Matyáš Kopecký ale jedním dechem dodává, že ho to v závodech nijak neomezuje. A je to vidět i na jeho výsledcích – na nedávných závodech v Belgii dospurtoval ve finiši v jedné z etap těsně za jedním z těch nejlepších na světě Timem Merlierem a připsal si za poslední měsíc několik umístění v nejlepší desítce.

„Dokázal jsem se ve spurtech dostat dopředu. Na závodech v Belgii i Maďarsku jsem měl opravdu dobrou formu. Sedlo mi to,“ pochvaluje si mladý cyklista.

A to tak, že zjevně přerostl svůj tým. Záměrem amerického výrobce léčiv bylo cyklistikou podpořit své podnikání a Matyáš Kopecký ukazuje, že navzdory cukrovce prvního stupně má na to závodit s těmi nejlepšími. Je pro to příhodná doba, letos mu končí smlouva.

„Jednám s jinými týmy, protože jestli se chci výkonnostně posunout, tak musím v budoucnosti zamířit někam jinam,“ říká Matyáš Kopecký, který navzdory cukrovce nakukuje do elitní cyklistiky.