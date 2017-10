Neporažený boxer Joshua bude obhajovat titul, soupeř měl na přípravu necelé dva týdny

Na konci dubna na stadionu vítalo ve Wembley Anthonyho Joshuu před boxerským soubojem s Vladimirem Kličkem 90 tisíc fanoušků. Slavného Ukrajince knockoutoval v 11. kole a obhájil tak titul organizace IBF a získal i další dva mistrovské tituly.

„I v tom zápase měl namále, neměl daleko k prohře před limitem. Věk nezastavíš a Kličko v tom zápasem nebyl jako před pár lety,“ nechce vítězství přeceňovat český bývalý boxer Lukáš Konečný.

Za tři a půl roku mezi profesionály Joshua vyhrál všech 19 zápasů. Do souboje s Kličkem navíc vždy soupeře vyřídil už před koncem 7. kola. Otázkou je zda může dosáhnout takových úspěchů jako pravě Vladimir Kličko nebo třeba Mike Tyson.

Podle Lukáše Konečného je sice Joshua favoritem, ale zatím ještě zranitelným. A to hlavně při útoku. „Není nemožné ho zasáhnout. Pokud se něco Takamovi, který má velmi silný úder, povede, můžeme se dočkat překvapení. V posledním duelu s Kličkem se mi nezdála Joshuova kondice,“ všímá si Konečný.

Jubilejním dvacátým soupeřem Joshuy v profiringu bude Kamerunec s francouzským pasem - Carlos Takam, který měl ale na přípravu pouhých 12 dní.

„Beru tuhle velkou příležitost, tak jak přišla. Času na přípravu bylo málo. Na téhle úrovni ale musíte trénovat neustále. Udělal jsem vše pro to, aby to byl zajímavý souboj,“ prohlásil v rozhovoru pro Sky Sports Takam.

Původně se měl Joshua utkat s Bulharem Kubratem Pulevem. Boxer přezdívaný Kobra se však necelé dva týdny před soubojem zranil.

„Každý se občas zraní. Je to o hlavě. Ale každý je jiný. V boji o titul mistra světa chcete být 100 % fit. Respektuji to,“ našel Joshua pro soupeře v rozhovoru pro Fight Hub TV pochopení.

Lístky i za 150 tisíc

Na poslední chvíli se tak zlatý medailista v supertěžké váze na olympijských hrách v Londýně musel chystat na nového soupeře - Carlose Takama.

„Některé soupeře trefíte a oni udělají dva kroky zpět, on ale udělá dva kroky vpřed a stále vás chce zasypat ranami. Prohlásil, že se mnou chce boxovat. Věří, že mě může porazit. Nemá co ztratit, může jen získat. To je nebezpečné,“ uvědomuje si Joshua.

Pokud se chce opět přiblížit legendám typu Tysona nebo Klička, tak musí bezpodmínečně vyhrát a v ringu se nechce dlouho zdržovat. „Ideální by bylo 30 sekund, ale to není reálné. Jsem připraven na 12 kol. Pokud to půjde, chci vyhrát do 8. kola,“ vyhlašuje Anthony Joshua.

Fanoušci na stadionu Principality budou doufat, že Takam bude Joshuu trápit déle než půl minuty. Za nejlevnější vstupenku totiž utratili v přepočtu přes tisíc korun, za nejdražší VIP lístky ale i víc než 150 tisíc.