‚Neskutečné, možná je to víc než titul.‘ Volejbalisté Pražských Lvů slaví historický postup v Lize mistrů

Volejbalisté Pražských Lvů zvítězili na závěr základní skupiny Ligy mistrů nad rumunským týmem Galati 3:0 na sety Pražané obsadili ve skupině druhé místo a jako první český celek si zajistili postup do vyřazovací fáze prestižní soutěže. „Těžko hledám slova. Měl jsem slzy na krajíčku, možná nějaká ukápla. Je to něco neuvěřitelného," říká nahrávač Jakub Janouch. Praha 18:52 18. ledna 2024

„Je to neskutečné. Možná to je víc než titul, nevím. Těžko hledám slova. Měl jsem slzy na krajíčku, možná nějaká ukápla. Je to něco neuvěřitelného,“ radoval se nahrávač Jakub Janouch. V minulé sezoně dovedl Lvi k prvnímu domácímu titulu a teď dokonce k postupu do play off Ligy mistrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Volejbalisté Lvů Prahy vyhráli poslední zápas základní skupiny Ligy mistrů a jako první celek v české historii postoupili do vyřazovací fáze prestižní soutěže.

„Jak se rozlosovala skupina, tak jsme viděli, že papírově máme šanci. Týmy byly v mých očích padesát na padesát, myslím nás, Galati a Maaseik. Italský tým Civitanova je nějakým způsobem odskočená tím levlem, co hrají,“ popsal Janouch.

„Už někdy v květnu nebo v červnu, kdy se to losovalo, jsme věděli, že máme šanci. Věděli jsme, jaký bude kádr, ale samozřejmě důležité bylo to předvést na hřišti. To, co je na papíře, se nepočítá. Jsem strašně hrdý na náš tým,“ dodal.

Slova Jakuba Janoucha potvrdili Lvi i v posledním utkání. Před zápasem s Galati věděli, že k jistotě postupu potřebují vyhrát 3:0 nebo 3:1, ale na jejich hře nebyla vůbec znát nervozita.

„Nevím, jak ostatním klukům, ale mně to doslova bylo úplně jedno, protože jsem se soustředil teď a na tenhle moment. Neřešil jsem nic, co by mohlo nebo mělo být,“ přiznal Milan Moník, libero pražského klubu.

Za základní skupinou udělali Pražané fantastickou tečku. První dva sety skončily shodně 25:23 pro Lvi, kteří ve třetím setu předvedli doslova exhibici a svého soupeře naprosto přehráli desetibodovým rozdílem.

„Tam byla úplná euforie. Od každého z kluků jsem cítil, že tu třetí sadu už i kdyby chtěli, tak nemůžou otočit. A my si pro to půjdeme,“ popisuje smečař Daniel Čech.

Teď se mohou Lvi těšit na osmifinále Ligy mistrů, ve kterém se střetnou se španělským Las Palmas.