Nesmíme se nechat rozhodit. Proti Thajsku jsme určitě favoritkami, říká volejbalistka Grabovská

Ani ne 24 hodin dělí dva zápasy českých volejbalistek v rámci Ligy národů v Hongkongu. Po páteční jasné výhře 3:0 na sety proti Bulharkám nastoupí svěřenkyně trenéra Jannise Athanasopulose v 10.30 k duelu proti Thajsku. Češky se v průběžné tabulce drží zatím na osmé pozici, Thajsko je až šestnácté. „Určitě máme šanci vyhrát, ale musíme jít postupně a soustředit se na každou výměnu," říká reprezentantka Grabovská pro Radiožurnál Sport. Hongkong 9:42 21. června 2025

Stihly jste si alespoň trochu užít vítězství nad Bulharskem nebo vám to nabitý program Ligy národů nedovolí?

Trochu jsme si to užily na večeři. Trenér říkal, že když prohrajeme, tak můžeme smutnit hodinu, ale pokud vyhrajeme, tak můžeme slavit dvě nebo tři hodiny. Víme, že hned dnes nás čeká další zápas a musíme se zase naplno soustředit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si volejbalistku Květu Grabovskou před utkáním proti Thajsku

Překvapilo vás, jak jste si proti Bulharkám vedly, když jste v posledním setu dominovaly poměrem 25:11?

Nepřekvapilo nás to. Byly jsme dobře připravené a chtěly jsme využít toho, že Bulharky budou unavené po dvou předchozích utkání. To se nám povedlo. Třetí set už byla jen taková třešnička na dortu.

Bylo to na hráčkách Bulharska hodně znát, že hrály třetí zápas za tři dny?

Trochu ano. Byly méně soustředěné, ale hlavně to bylo o tom, že jsme my předvedly velmi dobrý výkon.

Nyní vás čeká duel proti Thajsku. Je pro vás jejich tým velkou neznámou nebo ke komu ho můžete přirovnat?

Thajsko by se dalo přirovnat ke Koreji nebo Japonsku. Jejich styl hry je ale určitě jiný a v první řadě musíme pořád hrát s klidnou hlavou. Nesmíme se nechat rozhodit. Určitě máme šanci vyhrát, ale musíme jít postupně a soustředit se na každou výměnu.

Pasujete se před utkáním proti Thajsku do role favoritek na vítězství?

Určitě ano.