Nesmíme se nechat unést, říká Aleš Loprais po vítězství v první etapě na Dakaru

Před třiceti lety šokovala značka Tatra vítězstvím v kategorii kamiónů na Rallye Dakar. Za jejím volantem tehdy seděl Karel Loprais, který potom dokázal slavnou pouštní soutěž vyhrát ještě pětkrát. Po třiceti letech jeho synovec Aleš vyhrál s Tatrou první etapu nového ročníku Rallye Dakar. Hned po dojezdu do cíle za ním spěchal dakarský reportér Radiožurnálu Jan Říha. Pisco/Peru 12:03 7. ledna 2018

Třicáté výročí prvního vítězství Tatry na Rallye Dakar jste začal stylově – vítězstvím v první etapě.

Původně jsem si přál být do třetího místa, abychom do následující etapy neotevírali jako první kamion trať. Nakonec je z toho první místo, máme radost, protože každé vítězství na Dakaru se počítá. Nicméně je to jen začátek a nesmíme se nechat unést jedním, byť krásným dílčím výsledkem.

Opět jste si dokázal, že Tatra s jménem Loprais znamená vítězství.

Pokud to budeme brát etapově, tak jo. Jsem za to rád a věřím, že i Karlovi doma to udělalo radost, ale valíme dál. Naším cílem je konečný cíl, ne jednotlivé etapy.

Je příjemné vidět vaši Tatru odstrojenou, protože je zrovna v údržbě. Mohl byste nám vaše auto představit?

Je to holka Queen 69 se vším všudy, jak jí říkáme. Tohle už je její druhá evoluce. Asi největší změna od té první evoluce je tlumení, jiné rozložení vah, kratší a lehčí kabina. Pak je tam samozřejmě nový motor a drobnosti, které nejsou úplně vidět. Rozhodují ale právě i ty malinkaté drobnosti.

Je změněné chlazení, jiný chladič… Když se o tom budeme takhle bavit, tak je tam spousta nových věcí. Máme také nového člena posádky Lukáše Jandu, který je na Dakaru poprvé. Celou posádku máme skvělou, naviguje nás můj starý kamarád ze Španělska Ferran Marco Acayna.