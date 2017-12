České plavání šlape vodu. Plavci se vrací z mistrovství Evropy jen se třemi finálovými účastmi

„Byla jsem naštvaná na sebe, na celé okolí. Prostě jsem tam jen šla rozbít bazén a vydat ze sebe vše, co šlo,“ říkala pro Radiožurnál Barbora Seemanová. Teprve sedmnáctiletá plavkyně skákala do vody s vervou, kterou velká část reprezentace postrádala. Kraulařka Seemanová zaplavala český rekord, ale to dokázali už jen dva další plavci.

Naproti tomu zkušená Petra Chocová hned po první disciplíně šampionátu odletěla domů. „Mám pracovní a politické povinnosti, takže musím zpátky do České Lípy.“ I proto chyběla české štafetě elitní prsařka, se kterou by teoreticky bojovala o medaile. Tři finálové účasti za celé mistrovství je málo, minule v Izraeli jich bylo jedenáct.

„Nemohu být spokojený, protože vrcholový sport a reprezentace republiky je o útoku na medaile, o finálových účastech a těch tady moc nemáme,“ hodnotí šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna, kterému udělala největší radost Simona Baumrtová, která byla pátá na znakařské stovce.

„V semifinále stovky jsem měla štěstí, že se mi podařilo postoupit. Na dvoustovce a na padesátce to štěstí už nebylo. Ale s umístěním i s časy jsem spokojená,“ usmívala se nejúspěšnější Češka na šampionátu Simona Baumrtová.