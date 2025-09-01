Nevidomí si díky speciálnímu komentáři užili dostihy v Chuchli. ‚Nádhera,‘ říká jedna z nich
Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Nevidomý fanoušek se poprvé vydal do pražské Chuchle. Poslední prázdninový den tam koně a jezdci bojovali o vítězství v osmdesátém ročníku St. Legeru a zrakově postižení mohli díky speciálnímu komentáři zažít atmosféru elitních domácích dostihů.
„Jako člověk s bílou holí jsem si neuměla představit, že bych mohla jít na dostihy. Organizace Světluška pro nás ale zařídila možnost sledovat dostihy s komentováním do sluchátek,“ říká paní Ivana na tribuně dostihového závodiště, kam vyrazila díky projektu Světlušky Nevidomý fanoušek.
„Je tu úžasná atmosféra. Je to nádhera, je tam cítit strašně energií. Vnímám je od pohybu zvířat. Pak na ně reagují jak lidé, tak i davy. Je to opravdu nádherný zážitek,“ dodává paní Ivana.
Šéf Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa přibližuje, proč právě poprvé Chuchle. „Hledali jsme nějaké zajímavé prostředí. Byli jsme už na hokeji, na fotbale, na atletice a děláme divadlo, tak jsme ještě hledali nějaký další zajímavý zážitek, který by byl zajímavý i tím vlastním sportem i atmosférou okolo, a napadly nás dostihy. Takže proto jsme tu,“ říká Váňa.
Velký zájem nevidomých
„Ještě jsem se nestihl se zrakově postiženými pobavit, ale myslím, že zpětná vazba je dobrá, i kvůli tomu, kolik lidí přišlo. Přišlo jich 24, což i vzhledem k tomu, že máme zhruba 15 souprav pro audio popis, tak jsme v podstatě na kapacitě. Zájem byl tedy obrovský,“ komentuje Váňa reakce a zpětnou vazbu zapojených nevidomých.
„Opravdu to bylo velice profesionální komentování dostihů i s informacemi o koních, o stájích, o jezdcích. Bylo to strašně zajímavé. Moc za to děkuji,“ říká nevidomá paní Ivana po své premiéře na dostizích.