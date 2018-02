New England Patriots či Philadelphia Eagles? Americký fotbal pozná vítěze 52. Super Bowlu

Hlavním města USA se pro miliony Američanů stane na chvíli Minneapolis. Na místním stadionu se totiž odehraje 52. Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL. Philadelphia Eagles nastoupí proti obhájcům titulu, týmu New England Patriots. A Patrioty znovu povede slavný quarterback Tom Brady. Minneapolis 23:18 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Quaterback Tom Brady vloni slavil svou pátou trofej | Foto: Reuters

Quarterback Tom Brady loni popáté s týmem New England Patriots vyhrál Super Bowl, a v noci z neděle na pondělí může přidat rekordní šestý titul, což se v historii NFL ještě žádnému hráči nikomu nepovedlo.

„Nemyslím na nějaký odkaz, nikdy jsem takhle nepřemýšlel. Moje motivace pramení z toho být co nejlepší pro tenhle tým. Co se stalo v minulosti je skvělé, ale k vítězství nás to teď nedovede. Musíme přijít na to, jak odehrát nejlepší zápas roku, jestli chceme vyhrát," vypráví čtyřicetiletá hrající legenda NFL.

Brady má množství rekordů v nejprestižnější lize amerického fotbalu, přitom při draftu o něj nebyla v roce 2000 zrovna rvačka. New Englands Patriots na něj ukázali až v šestém kole, jako na celkově 199. A určitě toho nelitují.

Šťastná volba jim přihrála do klubu budoucí hvězdu, která Patrioty nikdy neopustila a už poosmé je během kariéry dostala do Super Bowlu.

„Nezáleží na tom, kolik ti je. Miluju hraní. Měl jsem štěstí, že můžu hrát takhle dlouho. A v téhle sezóně jsem si užil hodně zábavy, snad to vydrží. Zápas se blíží a musíme udělat vše, abychom ho vyhráli," odhodlaně říká Tom Brady.

O další zápis do historie NFL se pokusí s New England Patriots na stadionu v Minneapolis, zbývá jediné, porazit v Super Bowlu Philadelphii Eagles. Hrát se začne půl hodiny po půlnoci českého času.