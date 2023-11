Frankfurt hostil svátek amerického fotbalu. Na zápas Kansasu s Miami dorazili fanoušci z celého světa

Fotbalové brány na stadionu Eintrachtu Frankfurt v neděli nahradila tzv. „Háčka“, tedy „brány“ pro americký fotbal. Místo Bundesligy se totiž na místním stadionu hrál sport se šišatým míčem. V oficiálním zápase zámořské soutěže NFL se z vítězství 21:14 nad Miami Dolphins radovali hráči Kansas City Chiefs. Deutsche park Arenou se tak mohl rozléhat oblíbený chorál jejich fanoušků. Frankfurt 8:09 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání amerického fotbalu mezi Kansas City Chiefs a Miami Doplhins se odehrálo na stadionu ve Frankfurtu | Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Na desetitisíce fanoušků Chiefs navázal svým zpěvem na mikrofon i pan Cliff, který vysvětlil, že chorál vznikl na počest indiánského kmene, který na začátku každé sezony požehná týmu z Kansas City. Právě odtud Cliff do Frankfurtu přiletěl. Kromě Američanů byli v hledišti i fanoušci z Islandu, Moldavska nebo třeba Švýcarska, ale převládali samozřejmě Němci. I pro ně ale bylo hodně složité se na takový zápas dostat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká panovala atmosféra na zápase NFL ve Frankfurtu

„Udělal jsem všechno možné, abych se k lístkům dostal. Nebylo to jednoduché. Oficiální cestou se dva miliony lidí pralo o padesát tisíc vstupenek. Musel jsem zaplatit dva a půl krát víc za lístek z druhé ruky,“ říká fanoušek Andrej.

Příznivec NFL Andrej tak za lístky mohl zaplatit až 500 Euro, zhruba přes 12 tisíc korun. Tolik by nezaplatil ani za mistrovství Evropy ve fotbale, které se i ve Frankfurtu bude hrát za rok. A přestože Andrej fandí úspěšnému Bayernu Mnichov, tak vysvětluje, proč má radši americký fotbal.

„Nikdo neví, jak budou Chiefs dobří příští rok. V Bundeslize víte, že Bayern Mnichov bude dobrý za rok i za deset let. Tady nevíte nic a to je důvod, proč je NFL tak skvělá,“ říká Andrej, který na sobě má dres Caroliny Panthers, tedy týmu, který ve Frankfurtu ani nehrál.

Podruhé v životě jsem měl možnost být na zápase NFL. Tak trochu další splněný sen, který ale tentokrát přinesl i několik úskalí a asi určitě další šediny na mé hlavě.. ⬇️ pic.twitter.com/JXLaoVastE — Petr Tomášek (@PetrTomasek9) November 5, 2023

NFL v Německu je svátkem pro všechny fanoušky tohoto sportu. Na stadionu se to tak hemžilo dresy různých klubů, ale převládala červená Kansas City Chiefs. Fanynka Saskie jejich barvy oblékla tak trochu z donucení, přestože fandí New Orleans Saints. „Dnes je to výjimka, protože přítel je velkým fanouškem Chiefs. Loni jsme byli na zápase Saints v Londýně a on zas fandil Saints. Tentokrát já jsem fanoušek Chiefs,“ směje se fanynka.

Saskie si tak s přítelem Majkem mohla užít vítězství Chiefs 21:14 a krom indiánského pokřiku si po zápase společně s dalšími fanoušky v červeném mohla zazpívat i píseň Sweet Caroline.

O dobrých časech, jak se v písni zpívá, s NFL si můžou fanoušci amerického fotbalu zazpívat ve Frankfurtu ještě za týden, kdy se tam utkají Indainapolis Colts s New England Patriots. Příští rok se v Německu bude hrát jen jeden zápas v Mnichově.

WHAT JUST HAPPENED?!!?! pic.twitter.com/DnfmGOunnL — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 5, 2023