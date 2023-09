Startuje nová sezona amerického fotbalu. V Evropě si fanoušci užijí zápasy v Londýně a Frankfurtu

Start zámořské ligy amerického fotbalu NFL v Česku nebudí takovou pozornost jako třeba začátek hokejové NHL. I v tuzemsku se ale najdou fanoušci, pro které jde o jeden z důležitých milníků roku, na který se dlouho těší. Radiožurnálu Sport prozradil fanoušek Michal Fiala, jaký tým si v prestižní soutěži oblíbil a jaký fanouškovský sen si ještě nesplnil. Praha 18:35 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O víkendu startuje prestižní NFL. Na začátek nové sezony se těší i čeští fanoušci | Zdroj: Profimedia

„Dostal jsem se k tomu tak, že při studiu jsem dělal v herně noční směny a v té době jedním z programů, který tam frčel v televizi, byl ESPN. V noci tam dávali v přímém přenosu zápasy NFL. V roce 2009 jsem jel na čtyři měsíce při vysoké škole do Ameriky a než se v září rozjížděla liga, tak jsem byl na nějakém univerzitním zápase. Bylo to bezvadné,“ vzpomíná fanoušek amerického fotbalu Michal Fiala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si fanouška NFL Michala Fialu, který sní o tom, že se jednou podívá na zápas amerického fotbalu přímo na stadionu

Fiala se tak začal o americký fotbal víc zajímat. Učil se jeho pravidla a další zákonitosti. Pomohlo mu v tom také to, že zápasy NFL začaly přenášet české televizní kanály.

„Už to nebylo o tom, že by se tam udělal jen chumel hráčů a někdo to někam hodí. Pochytil jsem strategii obrany, útoku, proč se právě v daný okamžik háže a to vše je v tomto sportu běh na dlouhou trať,“ vrací se Fiala k začátkům.

Oblíbené Minnesotě se nedaří

Z týmů NFL si Fiala postupně vybral jako svůj oblíbený Minnesotu Vikings, zaujala ho tehdejší hvězda klubu Adrian Peterson. Nyní už se za úplně skalního fanouška nepovažuje.

„Teď už se to přelévá do situace, že se mi ten sport líbí jako celek. Nemám problém sledovat jakýkoli zápas, vždy si v něm najdu to hezké. Mám oblíbence napříč týmy, ale Minnesotě fandím nejvíc. Poslední dobou jsou to ‚loseři‘, kteří nikam daleko nedojdou. Když už se dostanou do play-off, tak mi nezbyde nic jiného, než sledovat ostatní týmy,“ směje se Fiala.

Vnímá i zvýšený zájem českých fanoušků o NFL. Mezi dalšími příznivci má kamarády, se kterými hraje „fantasy ligu“. Každý účastník si na začátku sezony vybere tým a body pak dostává podle toho, jak se daří zvoleným hráčům reálně na hřišti.

„Je to zpestření a s kamarády se štengrujeme. Nesmí se to zvrhnout tak, že fandíte svému hráči z fantasy ligy místo toho, abychom podporovali oblíbený tým. I díky tomu se to popularizuje,“ myslí si Fiala.

Okay don’t freak out but... 3️⃣ MORE DAYS pic.twitter.com/8BY1ddRaRC — Minnesota Vikings (@Vikings) September 7, 2023

Ještě jeden fanouškovský sen si ale Fiala nesplnil. Zatím nenavštívil žádný zápas NFL osobně na stadionu. I když jednou k tomu byl velmi blízko. „Když jsem měl koupené lístky, že bych jel na zápas do Londýna, tak mi do toho hodil vidle covid. Nic z toho nakonec nebylo. Zkoušel jsem to i minulý rok, když se hrálo v Německu. Bylo to ale úplně bez šance se dostat k lístkům, protože zájem z Evropy o americký fotbal je obrovský,“ říká Fiala.

NFL v posledních letech umisťuje některé zápasy základní části do Evropy. Letos to bude pět utkání, v říjnu se budou hrát tři duely v Londýně, v listopadu dva ve Frankfurtu nad Mohanem.