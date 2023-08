‚Mým cílem do sezony je vyhrát každý zápas.‘ Jeter si zahrál s hvězdami NBA, teď je posilou Ostravy

Ostravští basketbalisté letos slaví 70. výročí a k jubileu si nadělili velmi zvučnou posilu. Do Ostravy přestoupil americký podkošový hráč Chase Jeter. Rodák z Las Vegas hrál ještě před šesti lety za vyhlášenou univerzitu Duke a mezi jeho spoluhráče patřili borci, kteří dnes hrají v zámořské NBA. Pětadvacetiletý basketbalista se do nejprestižnější ligy světa nedostal, a tak zvolil evropskou cestu. Ostrava 12:17 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (zleva) Chase Jeter, Elyjah Williams a Elijah Weaver | Foto: NH Ostrava

Ještě před pár lety hrál v univerzitním týmu se současnými hvězdami NBA. Teď se americký basketbalista Chase Jeter stal novou posilou Ostravy.

V dresu světoznámé univerzity Duke se Chase Jeter potkal například s olympijským vítězem a hvězdou NBA Jaysonem Tatumem a trenérem týmu byl legendární basketbalový kouč Mike Krzyzewski.

„Mám na to skvělé vzpomínky. Vytvořil jsem si dobrý vztah se spoluhráči a hrál jsem pod jedním z nejlepších trenérů v historii univerzitního basketbalu. Stál jsem po boku současných hvězd NBA, navíc to všechno byli moc fajn lidé. Jsem za to vděčný.“ Vzpomíná nová posila ostravských basketbalistů Chase Jeter.

Pivot měřící 208 centimetrů na rozdíl od svých spoluhráčů do NBA nezamířil. Po několika sezonách na vysoké škole Duke a arizonské univerzitě Jetera nikdo z nejlepší ligy světa nedraftoval, a tak se vydal do Evropy. V minulé sezoně hrál za rakouský Wels, se kterým to dotáhl do semifinále play-off.

„Jsem šťastný, že jsem tady v Evropě. Miluji cestování a rád poznávám cizí kulturu. Budu dál pokračovat v mé cestě za snem. V minulosti mi nevyšlo vše podle představ, ale beru to jako požehnání. Z nasbíraných zkušeností mohu dál růst. Díky tomu, že jsem hrál na tak vysoké úrovni, jsem získal spoustu znalostí a dovedností a chtěl bych se o ně podělit i s mými novými spoluhráči. Chci, aby se hráči kolem mě zlepšovali.“

Není malých cílů

Česká liga bude pro pětadvacetiletého podkošového hráče novou zkušeností a zároveň výzvou. „Mým cílem do sezony je vyhrát každý zápas, abychom si mohli na konci říkat šampioni. Jsem rád za tuhle příležitost, první dny tady byly skvělé a cítím se vděčný.“ Dodává Chase Jeter, který je jednou ze tří amerických posil basketbalové Ostravy.

Dalšími novými tvářemi jsou Elyjah Williams a Elijah Weaver, kteří také prošli univerzitním basketbalem v zámoří.