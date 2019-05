Zanechal po sobě obrovský odkaz schopností, inteligence a vůle, vzpomíná na Laudu expert Richter

Motoristický svět v úterý nad ránem zasáhla zpráva o úmrtí legendárního rakouského jezdce Nikiho Laudy. Trojnásobný mistr světa formule 1 zemřel v 70 letech v rodinném kruhu. O Laudově přínosu pro motoristický sport mluvil na Radiožurnálu komentátor závodů formule 1 Tomáše Richter. Rozhovor Praha 14:31 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Niki Lauda | Zdroj: Reuters

Co Niki Lauda pro motoristický sport znamenal?

Na to bychom potřebovali minimálně další hodinu, protože Niki Lauda po sobě zanechal obrovský odkaz schopností, inteligence, vůle…

Zdaleka ne jen ve světě formule 1, ale také v oblasti leteckého průmyslu a byznysu. V posledních letech se věnoval také manažerským rolím ve světě motorsportu a formule 1. Pokud bychom měli něco vypíchnout, tak je to právě tento odkaz nesmírné vůle, inteligence a pracovního nasazení.

Jak si ho budete pamatovat vy? Máte na něj třeba i nějakou osobní vzpomínku?

Život Nikiho Laudy byl přeci jen velmi bohatý. Kdybych měl vypíchnout něco, co zůstalo v paměti mně, tak by to bylo hned několik bodů. Prvním byl jeho začátek v motorsportu, protože on po něm toužil tolik, že si vzal od banky poměrně velikou půjčku, a to nejenom jednou, ale dvakrát.

Jeho rodina, a zejména otec, nesouhlasila s tím, aby do motorsportu šel, takže se rozešli ve zlém a potom se řadu let vůbec nestýkali. Tato vůle, která na začátku kariéry doprovázela spoustu nezdarů, pomohla Laudovi později uspět ve Ferrari. Uzavřel tam takový kontrakt, že mu pomohl zaplatit všechny předchozí dluhy.

Samozřejmě ale nesmíme zapomenout na jeho velmi vážnou havárii na německém okruhu Nürburgring v roce 1976, kde jeho vůz skončil v plamenech. Paradoxně to nebyly plameny, které Nikiho Laudu ohrožovaly na životě. Bylo to poranění plic, se kterými se právě v poslední době - od minulého léta - trápil.

V neposlední řadě – pokud mohu zabrousit mimo svět motorsportu – to byla další obrovská tragédie, se kterou se musel Lauda vypořádat. V roce 1991 havarovalo kvůli technickým problémům jeho letadlo na cestě z Hongkongu do Vídně.

Při havárii zemřelo více než 200 lidí, přesto Lauda svůj letecký byznys dokázal opět nastartovat a postavit jej na nohy. S touhle vůlí a pílí bojoval až do dnešního dne.