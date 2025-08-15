‚Na Jokiče se připravit nedá.‘ Čeští basketbalisté budou v přípravě čelit nejlepšímu pivotovi světa
Čeští basketbalisté se chystají na evropský šampionát, který začne v Lotyšsku už za dvanáct dní. Přípravu si Češi zpestří přípravným turnajem v Mnichově, kde se dnes utkají s největším favoritem Eurobasketu - se Srbskem.
Češi se tak postaví i hvězdnému 211 centimetrů vysokému pivotovi Nikolu Jokičovi. Pro český tým to bude opravdu těžká zkouška. Po konci reprezentační kariéry 217 centimetrů vysokého Ondřeje Balvína a při absencích Jana Veselého a Patrika Audy prostě chybí zkušení velcí pivoti.
Jokiče tak bude bránit třeba třiadvacetiletý Adam Kejval, který má za sebou jen tři starty v národním týmu, nebo ho dostane na starost sice zkušený ale v uvozovkách jen dvoumetrový Martin Kříž.
Nikola Jokič je přitom jednoznačně nejlepším pivotem na světě. Jen si poslechněte tato čísla - 29,6 bodů, 12,7 doskoků a 10,2 asistencí průměrně zapisoval třicetiletý Srb v uplynulé sezoně v Denveru. Jediným Čechem, který ho v NBA potkává je Vít Krejčí z Atlanty.
„Tak myslím si, že tip na něj neexistuje. On má tak vysoké basketbalové IQ, že je těžké ho zastavit. Budeme se na něj muset pořádně připravit,“ přiznává Krejčí.
Se Srby se Češi navíc utkají i v základní skupině Eurobasketu. Když zůstaneme na tom přípravném turnaji v Mnichově, tak tam si ještě v sobotu zahrají s jedním z dvojice Německo - Turecko. Samí těžcí soupeři, k tomu připočtěme dvě prohry se španělským áčkem a béčkem z minulého týdne.
Těžká příprava ale sebevědomí českých basketbalistů nahlodat nemusí. Záleží na tom, jestli hráči stoprocentně uvěří filosofii trenéra Diega Ocampa. Ten totiž na výsledky v přípravě a vlastně ani v životě moc nedá.
„Záleží, jak přemýšlíte. Pokud to berete tak, že v životě je všechno o výsledku - když vyhrajete, jste nahoře, když prohrajete, tak na dně. My se snažíme trénovat a vést hráče trochu jinak. Důležité je se zlepšovat a styl, jakým hrajeme. Moc rád se utkávám s těmi nejlepšími. Prohrát je těžké, ale zlepšíte se právě tím, že to zažijete a vypořádáte se s tím,“ říká trenér české basketbalové reprezentace Diego Ocampo.
Ten na turnaji v Mnichově bude postrádat rozehrávače Tomáše Satoranského, který léčí bolavá záda a měl by se k týmu připojit v příštím týdnu před generálkou s Gruzií. Evropský šampionát Čechům začne v Rize 27. srpna utkáním s Portugalskem.