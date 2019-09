Noční badminton, katakomby i výhled na Pražský hrad. O víkendu se otevře na 130 sokoloven

„Úplně původní myšlenkou Noci sokoloven bylo představit veřejnosti sokolské objekty, protože jsou to často velmi cenné budovy, které ovšem jsou přístupné po většinu roku jen sportovcům,“ řekl Radiožurnálu Marek Brodský, jeden z organizátorů Noci sokoloven, která se letos koná už popáté.

Jednoty se můžou zapojit kdykoli v průběhu týdne, nejvíce z nich ale akci pořádá v sobotu. Zájem roste nejen ze strany organizátorů, ale i účastníků, atmosféra přitom zůstává podle Brodského pořád stejná.

„Nálada bývá velmi sousedská, velmi pozitivní. Dnes jsem mluvil se starostou Sokola Poděbrady a ten mi dokonce říkal: ‚Jo, vloni to tady bylo dobré, byl tady neuvěřitelný bordel.‘ Takže takovou atmosféru mívají taková cvičení v tělocvičnách,“ popsal Brodský.

Je na každé jednotě, jaký program si připraví. Někde se hraje divadlo, jinde se opékají buřty. V Praze v Tyršově domě se začne v sobotu dopoledne komentovanými prohlídkami a loutkovým divadlem. Pak se začne sportovat.

„Od šesti hodin se bude skákat na trampolíně, bude zde workshop parkouru a pak bude taková libůstka – od osmi hodin se bude hrát noční badminton. Natáhnou se svítící čáry, svítící síť a bude se hrát se svítícími košíčky. Takže na to mohu kohokoliv pozvat. Další takovou výjimečnou věcí bude noční výstup na střechu Tyršova domu, kam se normálně nesmí a už vůbec ne v noci. Tentokrát to máme povolené a je tam odsud nezvyklý, ale dech beroucí výhled na Pražský hrad a Malou Stranu,“ doplnil Brodský.

V pražské Libni budou zase otevřené katakomby, v Písku organizátoři připravují stezku odvahy, v Přerově se můžete podívat do zákulisí památkově chráněného loutkového divadla. Marek Brodský by ve výčtu mohl pokračovat: „Nejlepší je zajít v sobotu večer do určité sokolovny a přesvědčit se sám.“ Vstup na Noc sokoloven je navíc všude zdarma.