Nohejbal se po 100 letech vrací domů, Praha hostí mistrovství světa. ‚Česko je favorit,‘ říká šéf svazu

Nohejbal vznikl v hlavním městě Československa a přesně po sto letech se vrací na místo činu, Praha totiž od 4. do 6. listopadu poprvé pořádá mistrovství světa. Do haly O2 Universum přijely výběry 21 zemí a Česko je největším favoritem. „A to je vždycky nejtěžší," připomíná v rozhovoru pro iROZHLAS.cz prezident Českého nohejbalového svazu Kamil Kleník. Praha 12:20 4. listopadu 2022

„Pro řadu reprezentantů půjde o dosavadní vrchol kariéry. Všichni v týmu o tom tak mluví,“ říká prezident svazu nohejbalu Kamil Kleník.

A to nejenom proto, že jde o mistrovství světa. „Kvůli covidu čekal reprezentační tým na šampionát dva roky,“ doplňuje Kleník. Navíc turnaj hostí poprvé v historii Praha. Tedy místo, kde přesně před 100 lety hráli členové fotbalového klubu Slavie „fotbal přes šňůru“, předchůdce nohejbalu.

Šňůru postupně nahradila síť a vznikla první pravidla hodně podobná volejbalu. Během století se ryze český sport rozšířil do světa a od devadesátých let soutěží národní týmy na mistrovství světa.

Dominuje Česko se Slovenskem, v závěsu jsou Rumuni. Letos obhajují čeští nohejbalisté zlaté medaile ze všech tří kategorií – z jednotlivců, dvojic i trojic.

„A to je vždycky nejtěžší. Je to sport, který už dnes neumíme tak dobře jenom my. Může se stát cokoliv,“ varuje střízlivě Kleník.

Velkým soupeřem budou tradičně sousedé ze Slovenska. Střetnutí dvou týmů z nejužší špičky přerostlo v rivalitu.

„Něco jako je v hokeji Kanada a USA, ti si taky nic nedarují. Je to vždycky vyhecované. Slováci měli před časem osmiletou šňůru, kdy brali v trojicích jenom zlaté. Teď se to ale otočilo a navrch máme my,“ popisuje prezident svazu.

Fanoušci se ale kromě nejúspěšnějších reprezentací těší i na výpravu Jižní Koreje. Asiaté se totiž od ostatních hráčů stylem hry liší. „Vyznačují se velkým a rychlým pohybem. A ještě mají specifický útok – smečují přes hlavu nártem a pak dopadnou zpátky na nohy. Takový přemet ve vzduchu,“ líčí Kleník.

Navíc jsou známí i jinou mentalitou – spolupracují s publikem, zbožňují diváky a zdraví je při každém podání.

I jejich mění nabídne světový šampionát, který je na programu od 4. do 6. listopadu. „Není to tak, jako když si jdou amatéři kopnout pro žízeň a hrajou i hlavou nebo kolenem. Smečaři a blokaři tady na síti předvádí fantastické gymnastické výkony,“ láká Kleník.