V Atlantě je jiná mentalita. Beru to jako výzvu, říká Krejčí před startem NBA. Promluvil i o novém tetování

V noci na středu startuje další ročník nejlepší basketbalové soutěže světa – NBA. Oproti tomu poslednímu už v ní bude působit jen jediný český reprezentant – po návratu Tomáše Satoranského do Evropy v zámoří zůstal už jen Vít Krejčí. Mladý rozehrávač po výměně z Oklahomy do Atlanty zažívá hodně nového, změny si ale v rozhovoru pro Radiožurnál vcelku pochvaluje.

Jak jste se zabydlel v novém působišti?

Ještě jsem pořád na hotelu, ale příští týden bych se měl začít stěhovat. Nějak to funguje, ale co se týče basketbalu, tak mi to pár dní trvalo, ale NBA je všude podobná. Chvíli trvalo, než jsem poznal kluky, ale už to funguje.

Jak velké překvapení byl váš trejd z Oklahomy do Atlanty?

Bylo to velké překvapení, nečekal jsem to. Ještě to ráno jsem měl schůzku s trenérem v Oklahomě, říkal mi, že se těší na sezonu, když jsem konečně zdravý. Pak jsem jel na večerní trénink a volali mi, že už jezdit nemusím, že mě vytrejdovali. Následně mi volali z Atlanty a druhý den už mi letělo letadlo do Atlanty a hned potom se letělo do Abú Zabí, takže nebyl moc čas nad tím přemýšlet. Otočil jsem auto, jel domů, sbalil věci a druhý den mě v šest ráno vyzvedl taxík a jelo se na letiště.

Nakousl jste Abú Zabí. Jaké to bylo zažít Global Series NBA?

Určitě to bylo super, trávili jsme jako tým spoustu času spolu. Jak to byl první týden, s klukama jsem se hodně poznal. Měli jsme spoustu akcí mimo hřiště, byli jsme na trati formule 1, já jsem obrovský fanda, takže to byl super zážitek. Bylo pro mě důležité, že jsem mohl poznat kluky.

Kdo z týmu na vás udělal největší dojem?

Je to hodně jiné než v Oklahomě, kde byli hráči podobného věku. Tenhle tým chce samozřejmě vyhrávat, je to play-off tým, takže ta mentalita je trochu jiná, a to i včetně trenérů. Pořád jde ale o to stejné, vyhrávat zápasy a zlepšovat se.

Už vám trenér říkal, co od vás očekává?

Vyhrávat zápasy, dostat se do play-off a při nejlepším vyhrát titul NBA. Tým je dost zkušený a má na to. Musíme se soustředit na každý zápas, vyhrát jich co nejvíce, abychom na konci sezony měli nejlepší pozici, dostat se do play-off a uvidíme, kam to dotáhneme.

Je to velká změna oproti Oklahomě?

Určitě ano. Mentalita je hodně jiná. Měli jsme mítink a ten byl úplně jiný než v Oklahomě. Tam se probíralo, jak se zlepšit individuálně a i jako tým. Tady v Atlantě je to tak, že chceme vyhrát deset zápasů za měsíc, mentalita je opravdu jiná. Tady se víc dbá na to, aby se vyhrálo víc zápasů, než tomu bylo v Oklahomě.

Tradice, legendy a hvězdy

Když můžete porovnat oba týmy, v čem je to jiné?

Je to hodně zkušených bývalých hráčů. Každý den tu potkávám Dominiqua Wilkinse, což je super pocit. Oklahoma byla hrozně mladý tým, i co se týče organizace, Atlanta má proti tomu historii. Jinak je to podobné.

Jaký je Trae Young? Je na něm znát, že je to největší hvězda týmu?

Musím říct, že jsem byl mile překvapen. Je úplně v pohodě. Samozřejmě hvězdy mají úplně jiný život. Ale jak Trae, tak Dejounte Murray jsou všichni v pohodě.

Bavili jste se konkrétně s trenérem, jaká má být vaše role?

Atlanta mi dovoluje trochu víc věcí než v Oklahomě, protože tam byla pro hráče z lavičky specifická role. Do Atlanty jsem přišel s čistým štítem a mohl jim ukázat, co všechno dokážu. Na tréninku mi to vychází, střelba, obrana, takže se mnou – myslím – počítají.

Na tréninku jsem hrál první půlku rozehrávače a bránil Trae Younga a ve druhé polovině Johna Collinse. Je fajn, že se mnou počítají na více pozic. Vím samozřejmě, v jaké pozici jsem, že nebudu ze začátku hrát 15 až 20 minut na zápas. Chci ale být ten člověk, který když něco nevychází, tak trenér ukáže a může mi těch pět nebo šest minut, co budu na hřišti, věřit.

Už jste zažil pár přípravných zápasů. Můžete popsat, jak jste se cítil v novém herním systému?

První zápasy byly namáhavé, protože sice jsou herní systémy podobné, ale každý tým funguje jinak a musel jsem si zvyknout. Postupně to bylo lepší a lepší. Teď už se cítím lépe, neběhám zmateně po hřišti, ale vím, jak systém funguje.

Cítí se ve formě

Až narazíte na Oklahomu, tak to asi bude speciální zápas, že?

Ano, určitě. Už jsem koukal, že tam hrajeme někdy v lednu. Jak jsem říkal, neměl jsem zase tolik času, když mě vytrejdovali, takže to určitě bude speciální, až se tam vrátím.

Jak reagovali doma na vaší změnu působiště?

Bylo to hodně chaotické, ale pomohlo mi, že jsem měl podporu od všech. Nebyl čas nad tím přemýšlet, prostě jsem přijel do Atlanty a bral to jako novou výzvu.

Jak jste na tom fyzicky a zdravotně před startem nové sezony?

Sezona je extrémně dlouhá, protože pak přijdou momenty, jako kotník nebo něco jiného, což se při 82 zápasech stanou. Pro všechny je důležité jít do sezony v co nejlepší formě bez bolístek. Se vším, s čím jsem měl během léta problémy, jsem vyřešil a teď se cítím v naprosto skvělé formě.

Naznačoval jste, že musíte chytit šanci za pačesy. S čím byste byl spokojen?

Zatím jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale je pro mě důležité dostat se do rotace, získat důvěru trenéra, a pak mi mohou narůstat minuty. Aby trenér v jakýkoliv moment na mě mohl ukázat a vědět, že na hřišti odvedu dobrou práci.

Měl jsem schůzku s asistentem trenéra a ten mi říkal, abych byla taková „divoká karta“, že když se nedaří, tak mít schopnost změnit zápas. Říkal mi, jak je důležitý být pořád připravený.

Zmínil jste, že jste fanda formule 1. Jak jste reagoval na Verstappenovu obhajobu titulu mistra světa?

Ano, jsem velký fanoušek Maxe Verstappena, mám ho raději než tým Mercedes. Neměl jsem ale úplně čas to sledovat, léto bylo divoké, tady v Americe je i ten časový posun, ale doufám, že se zase podívám na další závod.

Na instagramu jsem si všiml, že máte nové tetování. Je to něco speciálního?

Jedno tetování je dres ze Zaragozy. Tam jsem byl sedm let, znamená pro mě spoustu a nemusel jsem nad tím přemýšlet. To druhé je šest slov. Tři pozitivní a tři negativní, co jsme vymysleli s mým mentálním koučem. Jsou to pro mě důležitá slova.