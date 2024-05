Nová trofej a po roce návrat na basketbalový trůn. ‚Tohle vítězství chutná víc,‘ přiznává šampion Kříž

Basketbalový Nymburk se po dvou letech vrací na český trůn. Středočeši totiž v pátém finále přehráli Ústí nad Labem 81:65 a celou sérii ovládli 4:1 na zápasy. Za svým devatenáctým titulem vyrazili přesvědčivým výkonem, když v průběhu vedli až o 41 bodů, přesto ještě lehce znervózněli, když se Ústí přiblížilo na 12 bodů. Ústí nad Labem 10:14 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Nymburka vybojovali už devatenáctý mistrovský titul. Ve finále play off zdolali Ústí nad Labem | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Nemyslel jsem si, že se mi to někdy stane v rozhodujícím zápase finále, ale stalo se. Je to klasika. Když brzo vyhráváte o hodně bodů, tak se to stává a hodně těžko se nahazuje řetěz. Kluci z Ústí ukázali, že umí trefovat střely, stejně jako to uměli celou sérii. Myslím si, že jsme začali oslavovat zbytečně brzo,“ přiznal Jaromír Bohačík.

Český reprezentant, který už s Nymburkem v minulosti dva tituly získal, pak hrál tři sezony v cizině a před tímhle ročníkem se vrátil. Motivací pro něj byla i změna trofeje pro českého mistra.

„Jakmile jsem se dozvěděl, že stará dobrá pilulka půjde ze hry a udělá se krásný pohár, tak mým jediným cílem bylo mít první jméno na poháru, což se nám splnilo. Pohár je něco speciálního, i díky tomu příběhu, který je za tím. Máme obrovskou radost,“ připomněl reprezentant Bohačík, že Nymburští se jako první zapsali na nový Pohár Jiřího Zídka staršího.

Trofej jim předal syn této legendy a první Čech, který si zahrál v NBA Jiří Zídek mladší. Nejdříve si s trofejí pohrál kapitán Martin Kříž. Ten už s Nymburkem dosáhl na svůj jedenáctý titul. „Každý zvednutý titul nad hlavu je super. Tenhle chutná o to víc, protože je to nová trofej, ale také že jsme titul získali po roční pauze. Celkově byla sezona úspěšná, protože jsme kromě titulu vyhráli i Český pohár a ve FIBA Cupu hráli také velmi dobře,“ uvedl Kříž.

Skvělou sezonu za sebou má i stříbrný tým - druhé místo je pro Ústí nad Labem historickým úspěchem. Severočechy k němu dovedl trenér Jan Šotnar. „Musí se to oslavit, protože to byla dobrá sezona. Každý si musí uvědomit, že Ústí má nějaký potenciál a my ho letos až přeplnili,“ přiznal kouč Severočechů.

Trenér Šotnar ale po skvělé sezoně na ústecké lavičce končí. V příští sezoně bude chtít Nymburk sesadit z trůnu už jako kouč jiného ligového týmu. Kterého, to zatím nechce prozradit.