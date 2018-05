Czeczinkarová byla na Světovém poháru v Novém Městě mezi bikerkami do 23 let 13., Průdková skončila 19.

Dvě české závodnice se vešly do první dvacítky v závodě Světového poháru cross country horských kol v Novém Městě na Moravě mezi ženami do 23 let. Třináctá dojela Jana Czeczinkarová, devatenáctá Barbora Průdková. Nejlépe si vedla mistryně světa Sina Freiová ze Švýcarska. Nové Město na Moravě 19:08 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Průdková na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. | Foto: Libor Plíhal | Zdroj: ČTK

Czeczinkarová zopakovala umístění z úvodního závodu SP v jihoafrickém Stellenboschi, který se jel v březnu. Před týdnem v německém Albstadtu byla jedenáctá. „Jsem zklamaná, když to není do pětky. Není to úplně zklamání, ale cíle mám vždy vyšší. Začátek však nebyl ideální, tak jsem ráda i za takový výsledek. Cítím, že výkonnost jde nahoru. Snad se budu dál zlepšovat," řekla Czeczinkarová.

Start se jí přitom povedl. „Tam jsem byla do desítky. Ale zaváděcí kolo je hodně dlouhé a asi jsem to přepálila, na konci kopce jsem byla vyřízená, první kolo jsem se trápila. Pak jsem se ale rozjela a začala se prokousávat dopředu. To je zrovna taktika, kterou nemám ráda. Raději jsem vpředu," přiblížila.

‚Trefil jsem nějaký kámen a prorazil kolo.‘ Biker Kulhavý short track v Novém Městě nedokončil Číst článek

Loni na Vysočině nezávodila kvůli zlomené noze. „Beru proto ten letošní výsledek i jako satisfakci. Je to něco speciálního, když jedete doma, je to jiné než v zahraničí. Dříve jsem z toho bývala nervózní. Ale postupem času si to moc užívám, protože mě lidé ženou dopředu," doplnila Czeczinkarová, která měla v cíli ztrátu více než čtyř a půl minuty.

Průdková dojela o minutu a čtvrt později. „Jsem spokojená s výkonem, na víc jsem dnes neměla. Strašně mi pomohlo kolo. Tahle trať mi prostě nesedí. Ale dala jsem do toho všechno a jsem ráda, že jsem se posunula do dvacítky. Snad jsem prolomila letos smůlu ve svěťáku a budu se zlepšovat," uvedla Průdková.

Boj o prvenství se brzy zúžil na kvarteto Freiová, Malene Degnová (Dánsko), Marika Tovoová (Itálie) a Ronja Eiblová (Německo). Do spurtu už zbyly pouze stájové kolegyně z týmu Ghost Factory Racing, Freiová byla nakonec o pár centimetrů lepší a navázala na výhru z Albstadtu.

„Jsem nadšená, že jsem znovu vyhrála. A jsem zároveň ráda, že první dvě místa patří našemu týmu. Občas jsme s Malene spolupracovaly, hlavně v rovinatých pasážích, závěr pak vyšel o něco lépe mně," uvedla Freiová.

Závod SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Ženy do 23 let:

1. Freiová (Švýc.) 1:24:08, 2. Degnová (Dán.) stejný čas, 3. Tovoová (It.) -19, 4. Eiblová (Něm.) -1:06, 5. Kollerová (Švýc.) -1:16, 6. Urrutyová (Fr.) -2:05, ...13. Czeczinkarová -4:39, 19. Průdková -5:54, 40. Tvarůžková -12:00, Krupová (všechny ČR) -1 kolo.