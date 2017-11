Nový systém kvalifikace na mistrovství Evropy českým plavcům svědčí, motivuje je k lepším časům

Čeští plavci se musí vypořádat s novým systémem, kterým se mohou kvalifikovat na evropský šampionát v krátkém bazénu. Mají k tomu možnost jen na aktuálním republikovém šampionátu v Plzni, a i když se toho někteří z nich obávali, zatím je spíš nový systém motivoval k lepším výkonům. Plzeň 8:07 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Baumrtová | Foto: ČSPS - Martin Sidorjak

„Tak celou sezónu jsme směřovali jenom k mistrovství republiky, protože jsem ten limit chtěl zaplavat a vyšlo to. Já jsem takový čas nečekal a jsem za to strašně šťastný,“ říká pro Radiožurnál plavec Chrápavý.

Ten je teprve dorostenec, stačil mu mírnější B limit, ale jemu se na prsařské dvoustovce povedlo zaplavat rovnou ten náročnější kvalifikační čas určený pro seniory.

Po polovině šampionátu má jistou letenku jedenáct plavců, mezi nimi i hlavní hvězdy Jan Micka nebo Simona Baumrtová, která poslední velké závody v Brně kvůli nemoci vynechala.

„I to byl trochu důvod, proč jsem si dala tolik startů. Abych se trošku rozzávodila před tou Evropou. Plavu tady toho hodně, bude to náročný, ale ta závodní atmosféra je strašně důležitá. Závod je nejlepší trénink, takže já doufám, že to vyjde dobře a že třeba na znacích se podaří ty časy stlačit k mému osobáku,“ věří Simona Baumrtová.

Na stovce znak se jí to povedlo, kvalifikační limit překonala s velkým náskokem a v neděli ji čeká padesátimetrová trať. Což je podle ní vzácnost, normálně tolikrát na republikovém šampionátu neplave, ale teď jí to přišlo jako dobrý nápad.

„Tím, že Evropa je za chvilku, tak mívám to, že na těch posledních závodech ty znaky neplavu tolik, abych se na ně těšila a šetřila si je. Tím, že jsem letos moc nezávodila, tak to byl důvod, proč jsem si sem dala 50 i 100 metrů znak,“ vysvětluje chomutovská plavkyně, která se v plzeňském bazénu několikrát objeví i v sobotu.