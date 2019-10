Basketbalisté Nymburka posílila hvězda polské ligy. Kapverďan Almeida byl nejužitečnějším hráčem finále

Reprezentant Kapverdských ostrovů Ivan Almeida se stal týden před startem Ligy mistrů novou posilou basketbalistů Nymburka. Třicetiletý křídelní hráč přišel z polského Wloclawku a podepsal s šestnáctinásobným českým mistrem smlouvu do konce sezony. Almeida byl loni zvolen nejužitečnějším hráčem polské ligy a letos získal stejné ocenění za výkony ve finálové sérii při obhajobě titulu. Nymburk 15:19 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Od začátku jsme měli v plánu přivést zkušenějšího hráče. Scorera, který v případě potřeby je schopen vzít tíhu utkání na sebe, ale zároveň nebude sobecký a bude ochoten tvořit i pro spoluhráče,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Nymburka Rudolf Šimeček.

Almeida to podle něj splňuje. „Byl klíčovým mužem úspěchů Wloclawku. Je scorer, ale má i dobrá čísla, co se týče asistencí, a je typem hráče, který může hrát na pozicích 2, 3 ale i 1. Doufáme, že do rozjetého týmu zapadne a pomůže nám zejména v Champions League,“ doplnil Šimeček.

Almeida je šestou posilou obměněného kádru. Před ním přišli pivoti Zach Hankins a Hayden Dalton a rozehrávači Jakub Tůma, Rok Rogič a Deishuan Booker. Nymburk bude mít na soupisce třináct hráčů.

„Máme široký kádr, což jsme chtěli vzhledem k našemu náročnému stylu hry. Chceme hrát ve velké intenzitě po celý zápas v obraně i útoku. Proto jsme chtěli přivést dalšího zkušeného a kvalitního křídelníka, který už má zkušenosti na úrovni Ligy mistrů. Ivan má i vítěznou mentalitu a vášeň pasující na naší strategii,“ prohlásil trenér Oren Amiel.

Almeida hrál na americké univerzitě Stonehill v druhé divizi NCAA, pak dvě sezony strávil v Portugalsku a v roce 2013 zamířil o Francie, kde působil v Lille, Chorale Roanne a Choletu. Před dvěma roky zamířil do Wloclawku, odkud si na část minulé sezony odskočil do estonského Kalevu Tallinn, ale v únoru se vrátil. Kapverdské ostrovy reprezentoval na africkém mistrovství v letech 2009 a 2015.

Nymburk zahájil ligu v pátek domácí výhrou v Pardubicích 88:52. Ve středu se představí ve Svitavách a v sobotu v Kolíně. Do Ligy mistrů vstoupí příští týden ve středu v pražské hale Královka proti německému Bambergu.