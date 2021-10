Začíná basketbalová pohárová sezona, Nymburk zahájí Ligu mistrů proti Galatasarayi

Čeští šampioni vstupují do evropských pohárů. Basketbalistky USK Praha se na úvod představí ve francouzském Montpellier ve středu od 20.00. Ve stejný čas zahájí Ligu mistrů nymburští basketbalisté v Istanbulu proti Galatasarayi. Turecký gigant přes léto hodně posílil, a tak Středočeši začínají na půdě hlavního favorita skupiny. Nymburk 10:49 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zprava Jakub Tůma z Nymburka, Berk Ugurlu a Sean Kilpatrick z Bursy a Vojtěch Hruban z Nymburka. | Foto: David Šváb | Zdroj: ČEZ Basketball Nymburk

„Na Galatasaray se nejezdí moc vyhrávat. Loňská sezona byla z jejich pohledu hodně špatná, proto odešlo hodně hráčů, změnil se trenér i vedení. Podle mě budou mířit k úplně jiným příčkám než loni, tomu odpovídá i soupiska. Je to tým, který může hrát špičku turecké ligy,“ řekl Radiožurnálu kapitán basketbalového Nymburka Vojtěch Hruban.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalisté Nymburka vstoupí do Ligy mistrů proti Galatasarayi. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Se spoluhráči dobře ví, že propadák v podobě posledního místa Galatasaraye v loňské základní skupině se letos bude těžko opakovat. Kvalitnější by měla být i konkurence v Lize mistrů celkově.

„Všechny silné týmy zůstaly, navíc se každý rok přidá několik týmů, které utečou z Eurocupu. Ta soutěž jde postupně nahoru. Asi není pochyb o tom, že Liga mistrů už je lepší soutěž, je daleko vyrovnanější,“ míní Hruban, který bude vylepšovat svou bilanci nejlepšího střelce v dosavadní pětileté historii soutěže. Na kontě má zatím 915 bodů.

Nymburk v prvních dvou soutěžních utkáních sezony v Národní lize měl problémy, ale oba duely vyhrál, i když nad Opavou až po prodloužení. Další dva souboje už zvládl s přehledem, navzdory zranění některých hráčů.

„Galatasaray má zatím famózní formu, bude to velmi ostrý test. Bude to pro nás i trochu skok, turecká liga je top level a předpoklady, parametry a konstituce hráčů jsou neuvěřitelné. Proti české lize je to obrovský rozdíl,“ dodal Lukáš Palyza před soubojem s Galatasarayem.