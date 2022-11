Ten zápas jsme zvládnout museli a povedlo se, ulevilo se kapitánovi nymburských basketbalistů Křížovi

Basketbalový Nymburk důležité utkání v boji o postup ze skupiny Ligy mistrů zvládl. Po vítězství 79:76 nad tureckým Bahcesehirem tak zůstává pod novým realizačním týmem stoprocentní a účast v další fázi evropského poháru mají jeho hráči ve svých rukách. Nymburk 13:26 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Martin Kříž v souboji s hráčem tureckého Bahcesehiru | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Basketbalisté Nymburka se první výhrou v Lize mistrů vrací do boje o postup ze skupiny Ligy mistrů. „Jsem rád, že jsme ukázali, že jsme to nezabalili a otočili ten zápas,“ těšilo Martina Kříže, kapitána basketbalistů Nymburka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagovali basketbalisté Nymburka na důležitou výhru v Lize mistrů

Basketbalisté středočeského klubu v utkání 3. kola dvakrát prohrávali už o 15 bodů, ale nakonec po dramatické koncovce poprvé v tomto ročníku ve skupině Ligy mistrů vyhráli.

„Pojďme si říct, že to mohlo skončit o trochu lépe v náš prospěch, nicméně to byl klíčový zápas ve skupině. Jestli chceme pomýšlet na šanci k postupu, tak jsme ho zvládnout museli a to se povedlo,“ řekl Kříž.

A svou zásluhu na tom má i nový trenér Nymburka debutující v této soutěži Ladislav Sokolovský.

Divácká kulisa

Zároveň sportovního ředitele klubu vyvolávali po vítězství i nejhlasitější příznivci Středočechů v pražské hale Královka, kam dorazilo 15 stovek lidí.

„Je to dobré hlavně do budoucna a dalších zápasů, máme o co hrát pořád. Budeme mít reprezentační pauzu, tak bude víc času,“ řekl Ladislav Sokolovský.

„Furt je to strašně daleko, ale dobrý, za měsíc jedeme do Turecka, to bude velice důležitý zápas, a kdyby se nám ho podařilo uhrát, tak šance půjdou rapidně nahoru,“ podotkl Sokolovský.