Rozbitou časomíru nahradily píšťalky. 'Ani jsme to nevnímali,' říkají nymburští basketbalisté

Basketbalisty Nymburka nepřipravila o třetí výhru v základní skupině Ligy mistrů ani rozbitá časomíra. Belgického šampiona Ostende svěřenci kouče Orena Amiela na domácí palubovce nakonec porazili 86:72 a před sérií tří venkovních utkání udrželi reálnou šanci na postup do play off. Nymburk 8:57 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Nymburka porazili Ostende o 14 bodů | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Od úvodního rozskoku neuběhlo ani půl minuty, žádný z týmu nestihl dát ani koš a utkání se muselo na zhruba deset minut přerušit. Nefungoval totiž 24sekundový odpočet na útok umístěný na tabulkách nad koši.

Trenér Ginzburg dál povede české basketbalisty. Skončí kvůli tomu v Nymburku Číst článek

Místo základních sestav se tak po palubovce nymburského Sportovního centra proháněli zase znova všichni hráči, aby se po vynucené pauze mohlo pokračovat.

„Pro hráče je to nepříjemné, když máte nastoupit a deset minut čekáte, ale nějak jsme to zvládli. Byli jsme pomalejší, ale pak jsme se rozjeli,“ řekl Radiožurnálu rozehrávač Tomáš Vyoral. „Je možné, že nás to v prvním třetině trošku zastavilo, ale myslím, že jsme se s tím vypořádali,“ dodal podkošový hráč Martin Kříž.

Ve druhé čtvrtině už totiž našli recept na hru Ostende - dařilo se jim zastavovat obrovité pivoty a soupeře z perimetru už nenechávali volné, takže jejich úspěšnost střelby strmě klesala.

Lépe než belgičtí šampioni se také vyrovnali s tím, že ani po restartování celé časomíry už odpočet stále nefungoval a museli ho tak nahradit organizátoři. Ti hlásili 10 a 5 sekund do konce útoku a pak pomocí píšťalky signalizovali konec 24sekudnového limitu. To ale udělali jedinkrát, navíc soupeři.

„Nevnímal jsem to, protože jsme hráli rychle a do koše, takže si nemyslím, že jsme měli nějaký problém,“ těšilo Martina Kříže.

Větší radost mu ale pochopitelně udělala důležitá výhra. Byl to klíčový domácí zápas, protože jedno zbytečné domácí zaváhání už jsme udělali s Nanterre. Už není prostor na to doma zaváhat. Můžeme být rádi, že máme i takový bodový náskok do venkovní odvety," řekl Martin Kříž po důležité výhře 86:72.