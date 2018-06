Basketbalový Nymburk s Opavou jsou v hlavní fázi Ligy mistrů. Pardubice musí vybojovat účast v předkole

Český basketbal by mohl mít v nové sezoně Ligy mistrů tři zástupce. Mezinárodní federace FIBA ve středu potvrdila, že do základní části nasadí oba finalisty NBL Nymburk a Opavu. Třetí Pardubice dostanou šanci vybojovat si účast v předkole. Pokud vypadnou, zahrají si Evropský pohár FIBA jako před rokem. Dosavadních dvou sezon elitní soutěže FIBA se účastnil jen Nymburk. Mies (Švýcarsko) 21:53 27. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patnáctý titul v řadě s Nymburkem slaví i Pavel Pumpla | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Nymburk s Opavou jsou mezi 26 celky, které mají jistou účast v základní fázi. O zbylých šest míst se popere 30 týmů ve třech předkolech. Pardubice jsou mezi šesti celky nasazenými rovnou do třetího předkola, čeká je tak jediné dvojutkání o postup do hlavní fáze.

Zatímco Nymburk má s LM zkušenosti, Opava zažije premiéru. A to sebou nese i zvýšenou investici. „Čeká nás také spousta úprav, například budeme muset mít stacionární koše, ty naše závěsné FIBA nevyhovují. Čeká nás sedm venkovních zápasů a zatím nevíme, bude-li to v dosahu autobusu, letadla či kombinaci obojího. Takže jen účast nás bude stát od dvou do pěti milionů. A kdyby bylo všechno cestování letecky, budeme se z toho hrabat ještě dlouho,“ připustil pro klubový web manažer Opavy Dušan Štěnička.

Účast však klub nechtěl odmítnout. „Bereme účast v této soutěži jako povinnost. Zástupci naší federace bojovali o to, aby Česká republika měla v Lize mistrů dvě místa. Kdybychom účast odmítli, Česko by o to druhé místo přišlo,“ dodal Štěnička.

Los rozdělí 11. července účastníky do čtyř skupin po osmi, z nichž pak čtyři celky projdou do play off. Kluby mimo jiné budou hrát o prémii milion eur (asi 26 milionů korun) pro vítěze. Základní část začne 9. října.

Účastníci hlavní fáze Ligy mistrů: Nymburk, Opava, AEK Atény, Wloclawek, Banvit, Besiktas Istanbul, Bamberg, Eskisehir, Hapoel Jeruzalém, Hapoel Holon, Tenerife, Dijon, Le Mans, Ludwigsburg, Fuenlabrada, Klajpeda, Oostende, PAOK Soluň, Olimpija Lublaň, Promitheas Patras, Boloňa, Avellino, Štrasburk, Bonn, Benátky, Ventspils.