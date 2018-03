'Já se zase vrátím k bronzům a čtvrtým místům.' Co si myslí sportovci o nové verzi hymny?

Kromě důvodů, aby hymna byla akčnější a více motivující, chce Český olympijský výbor, aby byla delší. Současná podoba trvá 69 sekund. Na sportovních akcích přitom platí úzus, že může být dlouhá maximálně 75 sekund.

Novou verzi hymny mimochodem navrhla už v lednu i Česká unie sportu, která připravila hymnu i s druhou slokou písně Kde domov můj. Taková verze by se ale nevešla do těch zmiňovaných 75 sekund.

Někteří sportovci by byli pro, třeba olympijští vítězové ve střelbě Petr Hrdlička nebo David Kostelecký. Naopak trojnásobný olympijský medailista v běhu na lyžích Lukáš Bauer by současnou podobu hymny rozhodně neměnil.

„Osobně současnou podobu české hymny beru jako naprosto skvělou. Pokud olympijský výbor chtěl rozpoutat diskusi, tak myslím, že se mu to skvěle podařilo. Takovým diskusím se nebráním, ale za mě je moje hymna ta aktuální,“ vysvětluje Bauer.

Lukáš Bauer si prý nikdy ani nevšiml, že současná hymna je o něco kratší než hymny ostatních států. Současná podoba se líbí i olympijskému vítězi v moderním pětiboji Davidu Svobodovi. Ten ale oceňuje i snahu hymnu změnit.

„Je pravda, že občas připadá někomu ze sportovců dost často spíš jako ukolébavka, než že by byla opravdu motivační. S tím problém nemám, takovou hymnu máme a máme ji krásnou, takže se mi líbí. Vyvstává ale otázka, jestli není vhodný čas ke stoletému výročí založení Československa ji trochu nevylepšit,“ zamýšlí se Svoboda.

A třeba biatlonista Ondřej Moravec si myslí, že o změně státní hymny by neměli rozhodovat jen sportovci.

„To je asi na větší zamyšlení. Jestliže sportovci řeknou, že hymna není motivující, to je sice pěkný, protože sportovci ji poslouchají asi nejvíc, ale myslím si, že by to mělo rozhodnout daleko víc lidí,“ uvědomuje si Moravec.

A třeba paralympijský plavec Jan Povýšil na twitteru napsal, že by se raději vrátil k bronzům a čtvrtým místům, aby novou verzi hymny nemusel poslouchat.

Slyšel jsem novou verzi hymny.

*no tak já se zase vrátim k bronzům a čtvrtým místům. Fakt nebudu riskovat něco co zní jako puštěný pozpátku.#novahymna — Jan Povysil (@JanPovysil) 28 March 2018