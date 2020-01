Biatlonovým závodům v Oberhofu hrozilo zrušení, zachránil je až sníh z dalekého Gelsenkirchenu

Nedostatek sněhu neřeší jen děti, které ve většině Česka nemají kde sáňkovat. Zásadnější problém s ním mají organizátoři biatlonového Světového poháru, který má v německém Oberhofu pokračovat ve čtvrtek. A i díky sněhu dovezenému z 350 kilometrů vzdáleného Gelsenkirchenu už závody nejsou v ohrožení. Oberhof 20:43 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Zdroj: Reuters

Přesně před rokem desítky dobrovolníků odhazovaly z tribun v Oberhofu půlmetrové nánosy sněhu a některé kamiony uvízly v kopci před střediskem.

Biatlonový Světový pohár v Oberhofu zachrání až převoz sněhu z dalekého Gelsenkirchenu.

„Je to zima, jak má být. Lepší je asi jít někam na skialpin nebo sedět v hospodě u svařáku, ale sníh je potřeba,“ glosoval tehdy pro Radiožurnál práci dobrovolníků trenér Zdeněk Vítek.

Co by dnes za loňskou nadílku organizátoři Světového poháru dali. Ještě že nákladní auta tentokrát neměla na silnicích problémy, protože z biatlonové exhibice na stadionu fotbalistů Schalke v Gelsenkirchenu přivezla dva tisíce kubíků technického sněhu. Jednatřicet kamionů s nimi muselo urazit 350 kilometrů, což kritizují někteří ochránci životního prostředí.

„Organizátoři samozřejmě chtějí uspořádat závody za každou cenu a my také chceme, aby vše proběhlo, jak má. Rozumím i jiným argumentům, ale zimy jsou, jaké jsou,“ řekl šéf českého svazu a viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza s tím, že pro jeho sport je klíčové, aby se právě v Německu mohly závody uskutečnit. „Většinu sponzorů máme z Německa a i divácká návštěvnost je pro nás klíčová,“ uvedl.

Hamza zároveň jako hlavní organizátor Světového poháru v Novém Městě na Moravě doufá, že na Vysočině mít problémy se sněhem nebudou.

„Neumím si představit, že by to roztálo. Na trati je metrová vrstva, takže nemám obavy, že by u nás Světový pohár nebyl,“ dodal. Nové Město na Moravě má závody hostit od 5. do 8. března.