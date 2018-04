Obhájce titulu v NBA Golden State i basketbalisté Philadelphie vybojovali po pěti zápasech postup do čtvrtfinále play off. Warriors zakončili sérii se San Antoniem domácí výhrou 99:91 a utkají se s New Orleans. Philadelphia postup přes Miami završila vítězstvím 104:91.

