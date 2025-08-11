‚Obojí se nedalo stíhat. Jachting u mě vyhrál.‘ Baštář upřednostnil menší sport před fotbalem
Česká posádka Lukáš Kraus a Ondřej Baštář vybojovala na světovém šampionátu jachtařů do 23 let bronzové medaile. V dánském Rungstedu si poradili s náročnými podmínkami a uspěli hned ve své první sezoně v olympijské třídě 49er FX. Devatenáctiletý Ondřej Baštář měl přitom nakročeno k tomu, aby z něj byl profesionální fotbalista. Vynikal totiž v dorostu Viktorie Plzeň.
„Od dětství jsem dělal i jachting, měl jsem to jako doplňkový sport a poté to přerostlo v něco většího. Začalo se mi dařit a dostal jsem se do reprezentace. Postupem času se nedalo stíhat obojí a každý třetí víkend jsem už na fotbale chyběl. Místo zápasu jsem jel někam na jachting,“ popisuje Ondřej Baštář, jak se snažil stíhat fotbal i jachting, který si zamiloval.
Poslechněte si jachtaře Ondřeje Baštáře, který dal přednost jachtingu před fotbalem
Stihl ještě několik zápasů za dorost Viktorie U17, poté se ale rozhodl kopačky odložit a věnovat se pouze plachtění. Což někteří lidé v jeho okolí nechápou. „Měl jsem to v hlavě srovnané a smířil jsem se s tím. Plno lidí se mi vysmívá, ale jsem schopen to přijmout,“ přiznává Baštář.
Fotbalem se mohl živit, jachting musí naopak jeho rodina dotovat. Teď dosáhl Ondřej Baštář spolu s Lukášem Krausem na největší kariérní úspěch. Ve velmi silném větru vybojovali na světovém šampionátu do 23 let v Dánsku bronz v olympijské třídě 49 er FX.
„My to vždy tak nějak přežijeme. Jsme schopní to s klidnou hlavou dojet. Ono když hodně fouká, tak se to ze závodění a boje proti soupeřům mění na boj sám se sebou, vlastní lodí a větrem,“ říká o náročných podmínkách Ondřej Baštář.
S Lukášem Krausem mají na lodi každý úplně jiné úkoly. „Lukáš má v ruce kormidlo, většinou kouká ven z lodě a přemýšlí, kam pojedeme. Jachting je taktický sport a dá se tam využívat změn síly větru. Lukáš hraje takové šachy na ledě a je naše hlava týmu. Já jsem ruce v našem týmu a celou dobu mám v ruce vždy větší plachtu a tu ovládám. Mám tam různé provázky, kterými měním tvar plachty. Funguje to trochu jako křídlo letadla,“ vysvětluje rozdělení rolí v úspěšné české posádce Ondřej Baštář.
Teď se mu hodí výborná fyzická kondice z dob fotbalové kariéry. „ Fotbal mi dal hodně. Vždy jsem byl připravený podat maximální výkon a dalo mi to dobrou mentalitu,“ pochvaluje si česká naděje pro olympijské hry v Los Angeles jachtař Ondřej Baštář.