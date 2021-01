Očkovat se proti koronaviru, nebo ne? Touhle otázkou se v dnešní době zabývá téměř každý a výjimkou nejsou ani sportovci. Radiožurnál mezi nimi na toto téma udělal anketu, ze které vyplývá, že většina oslovených by se vakcíně nebránila. Praha 14:20 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina oslovených sportovců by se očkování nebránila. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Pro mě to ani na vteřinu nebylo nějaké rozmýšlení, určitě bych se nechal očkovat. Myslím, že to určitě pomůže i směrem k cestování po světě, kterého my máme dost a dost,“ říká Radiožurnálu český oštěpař a vicemistr světa Jakub Vadlejch.

Plánují sportovci očkování? ‚Až přijdu na řadu, tak se nechám,' říká Samková. Někteří jsou proti

A podobný názor má třeba olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková. „Až přijdu na řadu, tak se nechám. Jako dítě jsem taky měla všechny očkování a jsem v pohodě. V rámci klidu a v rámci toho, abychom mohli normálně jezdit na závody, se očkovat nechám,“ říká Samková.

V podobném duchu se vyjádřili třeba také moderní pětibojař Jan Kuf, sportovní střelec David Kostelecký nebo biatlonistka Markéta Davidová. Zdaleka ne všichni by ale očkování podstoupili bez ohledu na okolnosti. Třeba bobista Dominik Dvořák ho zatím neplánuje, protože covid prodělal a má protilátky.

„Na druhou stranu, kdyby byla povinnost se necham očkovat před nějakou akcí, tak bych do toho určitě šel. Bral bych to jako součást naší práce,“ dodává ale Dvořák.

Na účinnost protilátek zatím spoléhá také trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar. Na očkování zatím nemá jasný názor.

„U nás sportovců na to může tělo reagovat jinak a pokud se najednou nebudete týden cítit dobře a ztratíte týden tréninku, tak je to hodně. Každý tréninkový den, který vypustím, se potom těžko dohání,“ vysvětluje Štybar.

Zcela proti současnému očkování je pak třeba atlet Adam Sebastian Helcelet. „Mně spíš přijde logické, aby se nechali naočkovat ti, kteří se cítí ohrožení a mají strach, to chápu. Ti, kteří nechtějí, ať si rizika nesou sami. Navíc nikde není dáno, že ten vir nezmutuje a za půl roku nám neřeknou, že ta vakcína nezabírá a že se musíme přeočkovat. Takže v momentě, kdy by mi bylo řečeno, že se musím nechat naočkovat, jinak nepojedu na olympijské hry, tak bych bohužel neodjel,“ říká Helcelet.

Naočkovat se neplánuje ani atletka Zuzana Hejnová, biatlonista Ondřej Moravec nebo bojovník MMA David Dvořák.

Radiožurnál oslovil celkem 35 sportovců a trenérů. Jednoznačně by se nechalo očkovat 14 z nich, dalších 13 pokud by to byla podmínka účasti na akcích. Zbylých osm vakcinaci neplánuje.