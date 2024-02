Od kouzelnického sportu se čím dál víc odkláníme. Famfrpál je rychlý a kontaktní, říkají hráči

Famfrpál vznikl v roce 2005 ve Spojených státech na univerzitě ve Vermontu. Byl inspirován fiktivní hrou z knižní série o Harrym Potterovi. Tenkrát studenti vytvořili první platná pravidla, podle kterých se hrálo. V roce 2012 se konala první celoevropská soutěž. Brno 14:57 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Famfrpál je rychlý a kontaktní, říkají hráči | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„K famfrpálu jsem se dostala na jedné skautské akci. Když mi trenér řekl, ať si pořídím chránič na zuby, chtěla jsem utéct, ale nakonec jsem vydržela a baví mě to čím dál víc,“ směje se Kamila Vychytilová.

Famfrpál ve sportovním vydání se liší od toho kouzelnického potterovského. Je totiž směsí házené, vybíjené, rugby a fotbalu. Hraje se s běžným volejbalovým míčem, nechybí (stejně jako v knize a filmech) zlatonka, obruče a „košťata“.

„Na koštěti sice lítáme, ale je to ve skutečnosti metrová plastová trubka. Běháme po hřišti s trubkou mezi koleny a pro diváka to vypadá velmi vtipně. Nám to ale hru ztěžuje,“ vysvětlují hráči.

„S famfrpálem jsem se setkal v Norsku, když jsem tam byl na Erasmu, na tamní univerzitě to nabízeli jako běžný sport. Tenkrát jsem si řekl, že se na takovou blbost musím podívat. Nečekal jsem, že u toho zůstanu, byl to spíš hec, abych mohl říct, že jsem to hrál,“ dodává trenér a bývalý prezident Famfrpálové asociace Ondřej Hujňák.

