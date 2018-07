Od loňska má české občanství, teď plavkyně Apostalon atakuje české rekordy a chce na mistrovství Evropy

Jmenuje se Anika Apostalon a možná budete její jméno slýchat ve sportovním zpravodajství čím dál častěji. Tato třiadvacetiletá plavkyně přijela před týdnem do Česka, a časy na hraně českých rekordů splnila limit na mistrovství Evropy. A protože má od loňského podzimu české občanství, měla by jet na šampionát. Praha 20:25 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anika Apostalon. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Máma je z Vlašimi, tak jsme se jezdili každé léto za babičkou, za dědou,“ vypráví Anika Apostalon, rodačka z pouštního amerického města Albuquerque kousek od Grand Canyonu, která si v mládí vodu užívala v Česku.

„Děda mě chtěl vidět plavat a my jsme plavali v rybnících nebo v řece,“ říká mladá plavkyně.

Když na ni mluvíte česky, všemu rozumí, ale myšlenky se jí zatím lépe formulují v angličtině.

„Vždycky jsem chtěla závodit na nejvyšší úrovni a hledala možnosti, jak na to dosáhnout a ukázat svůj potenciál. V 17 letech jsem se poprvé pokusila dostat v americkém týmu na olympijské hry a právě od tohoto roku 2012 jsem začala uvažovat nad tím, jestli nějak nevyužít tuhle „českou možnost“. Od roku 2016 jsme pracovali na tom, abych měla české občanství, a minulý rok jsem ho získala,“vypráví Apostalon.

Apostalon doteď trénovala v Los Angeles s hvězdami jako Katinka Hosszúová, nebo Ruta Meilutyteová. Ale v Česku byla neznámá, a to i pro šéftrenéra reprezentace Vlastimíra Pernu.

„Včera jsem ji viděl plavat poprvé. Vůbec jsem nevěděl, že se bude ucházet o místo pro mistrovství Evropy v Glasgow,“ říká Perna.

To je trochu problém, protože už v červnu musel Perna odevzdat seznam těch, co by mohli mít šanci se nominovat a Apostalon na něm logicky není.

„Svazoví pracovníci se snaží udělat všechny možné kroky k tomu, aby bylo možné ji doplnit, protože jsme nemohli očekávat, že bude vůbec startovat na mistrovství republiky. A já doufám, že se to podaří,“ doufá Vlastimír Perna.