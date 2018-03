'Od poloviny závodu to zvládal perfektně.' Kulhavý vyhrál Cape Epic s novým parťákem

Už třikrát dokázal biker Jaroslav Kulhavý vyhrát extrémní závod dvojic Cape Epic v Jihoafrické republice. Olympijský vítěz z Londýna triumfoval ve slavném etapovém závodu v letech 2013 a 2015 spolu se Švýcarem Christophem Sauserem, o víkendu si ale vychutnal vítězství s novým týmovým kolegou Howardem Grottsem ze Spojených států. Na jeho angažování se přitom podílel i Kulhavého bývalý parťák. Praha 15:50 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý (vpravo) vyhrál Cape Epic potřetí v kariéře, poprvé s Howardem Grottsem | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Podařilo se nám vyhrát, s čímž jsme před pár měsíci, kdy jsme ten tým skládali dohromady, nepočítali,“ říká Kulhavý.

Po konci Christopha Sausera připadla Jaroslavu Kulhavému na Cape Epic vůdčí role v týmu, což doposud neznal. Po boku Howarda Grottse tak český biker z počátku s vítězstvím ani nepočítal. Zvykat si totiž musel i jeho parťák, pro kterého byl náročný závod jihoafrickou divočinou novinkou.

„Howie byl v úplně nové roli. Byl ‚nováček‘, takže si nějakou tu nováčkovskou daň vybral. Já jsem se vždycky snažil mu to nějak ulehčit a pomoct mu. Myslím si, že od poloviny závodu to zvládal perfektně, fyzicky na tom byl skvěle a potom i takticky, takže to proběhlo skvěle a ukázalo se, že je fakt zkušený borec,“ říká třiatřicetiletý český biker.

Přestože měl Kulhavý zpočátku ke svému novému kolegovi taktické výhrady, tak se oba s novými rolemi, ale také třeba s defekty nakonec vypořádali skvěle. Nového parťáka pro Jaroslava Kulhavého přitom tým českého bikera sháněl několik let. Na tom, že nakonec vybral Grottse, měl podle trenéra Viktora Zapletala podíl i předchozí Kulhavého kolega Christoph Sauser.

„Ta výkonnost prostě nebyla až taková, jakou měl třeba Christoph, ale byly určité předpoklady, že by to mohl vydržet. Ten výběr trval skoro tři roky a se Sauserem se to mnohokrát konzultovalo. Jsem rád, že to takhle dopadlo, protože ta dvojice je výborná. Howard je velmi inteligentní a příští rok, pokud spolu pojedou, budou velmi silná dvojice,“ říká Viktor Zapletal.

Vítěz Cape Epic biker Jaroslav Kulhavý se vrátil s novými zážitky, zkušenostmi ale zatím bez kufrů, ceny pro vítěze. pic.twitter.com/EvM0NM38XI — ASC Dukla (@ASCDukla) 28 March 2018

Budoucí spolupráci s Howardem Grottsem se přitom Jaroslav Kulhavý nebrání. V letošní sezoně to ale zřejmě už nebude.

„Včera jsme dostali nabídku na Brazil Ride, což je obdobný závod v Brazílii na konci sezóny, ale já nejsem úplně příznivcem toho, že bych potřeboval ještě závodit někdy na konci sezony, kdy jsem normálně už na dovolené. Musí to nějakým způsobem zapadat do mého programu, aby to mělo smysl,“ dodává už trojnásobný vítěz Cape Epic Jaroslav Kulhavý, který teď přesedlá opět na své oblíbené cross country.