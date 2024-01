Oklahoma City zvítězila proti Portlandu s pátým největším rozdílem v NBA, stačilo k tomu 21 minut na hřišti

Na drtivém vítězství Oklahoma City se podílel 31 body Shai-Gilgeous Alexander, kterému k tomu stačilo 21 minut na hřišti. Josh Giddey přidal triple double za 13 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků.

„Dokonalá smršť, abych byl upřímný. Nic nám nefungovalo,“ uvedl kouč Portlandu Chauncey Billups, jehož tým měl úspěšnost střelby jen 27 procent. Nejlepším střelcem Blazers byl se 14 body Anfernee Simons.

Absolutním rekordem NBA je prohra o 73 bodů, kterou v prosinci 2021 utrpěla Oklahoma City s Memphisem. Hráči Thunder vylepšili klubové maximum, kterým dosud bylo vítězství o 45 bodů. Pro Blazers to byla druhá nejvyšší porážka v historii klubu.

Boston v Milwaukee prohrával až o 43 bodů a odvezl si výprask. V dresu Bucks zářil Bobby Portis, který za 22 minut nastřádal 28 bodů a 12 doskoků. Janis Adetokunbo zaznamenal 24 bodů a 12 doskoků.

„Hlavní roli hrál respekt a strach. Věděli jsme, že dnes prostě musíme hrát nejlépe, jak umíme,“ řekl Adetokunbo. Bucks už první poločas ovládli 75:38, Jaysona Tatuma ubránili na sedmi bodech.

„Prostě nám to dnes nevyšlo. To se čas od času stane,“ uvedl kouč Celtics Joe Mazzulla. Nejlepším střelcem Bostonu byl Payton Pritchard s 21 body.

Dallas ještě sedm minut před koncem vedl 115:96, ale Knicks minutu do sirény stáhli na jediný bod. Hrdinou koncovky byl Josh Green, jenž Dončiće nahradil v zahajovací pětce a který trefil klíčovou trojku na 124:120. Irvingovi jinak sekundoval Tim Hardaway s 32 body.

Knicks ani jednou nevedli a prohráli po pěti vítězných zápasech. Nepomohlo jim ani 32 bodů Juliuse Randlea a 30 bodů Jalena Brunsona.

„Moc jsme si nepomohli na začátku,“ řekl Randle k úvodní čtvrtině, kterou New York prohrál 26:44. „Musíme být příště lépe připraveni. Měl jsem za to, že se nám to v poslední části podaří zlomit, jenže pak jsme ani nedokázali doskočit,“ dodal.

Los Angeles Lakers podlehli 109:127 Phoenixu, s kterým prohrávali až o 32 bodů. Hvězdou utkání byl hostující Bradley Beal, který nasbíral 37 bodů včetně osmi trojek. Devin Booker nastřílel 31 bodů, Kevin Durant 18.

Za domácí nastřádal 19 bodů D’Angelo Russell, ale obvyklé opory zůstaly za očekáváním. Anthony Davis měl 13 bodů a pět doskoků, LeBron James zaznamenal 10 bodů a devět asistencí, ve statistice plus minus byl -25.