Aru, Yates nebo Kreuziger. Za nejlepšími světovými cyklisty se stačí vydat na závod Okolo Polska

Už 90 let se v Polsku jezdí cyklistický závod Okolo Polska. A v poslední době patří do nejvyšší kategorie World Tour. Takže nepřekvapí, že mezi vítězi figurují jména jako Daniel Martin, Jon Izagirre, Jens Voigt nebo Peter Sagan. A právě slovenský cyklista loni po vyřazení z Tour de France pobláznil celé Polsko. Kdyby letos ve Francii ošklivě nespadl, asi by přijel znovu. Wieliczka 13:01 8. srpna 2018

„Mohl přijet. Jemu se tady hodně líbí, protože tu začal svojí silniční kariéru. Přijíždí za ním spousta Čechů a Slováků, kteří cyklistiku milují. Vždyť jsme všichni vyrostli na Závodu Míru,“ říká k Saganově účasti ředitel závodu a sám bývalý vynikající polský cyklista Czeslaw Lang.

Horské etapy se jedou na polské straně Beskyd a Vysokých Tater, takže to Češi a Slováci nemají daleko. A letos mohou fandit třeba Kolumbijci Heanovi, Italovi Fabio Aruovi nebo Australanu Simonu Yatesovi.

A právě jemu rozjížděl v úterý závěrečné kilometrové strmé stoupání v lyžařském středisku ve Szczyrku týmový kolega Roman Kreuziger. Etapa byla opravdu náročná.

„Bylo hodně teplo. Mysleli jsme, že by to Simonovi, kterého jsme na perfektní pozici vyvezli nějakých 800 metrů před koncem, mohlo sedět. V závěru se mu ale nejelo tak dobře, jak čekal. Možná zaplatil za ten horký den. Po Giru se tady také rozjíždí, je to taková zkouška, jak mu to půjde.“

Roman Kreuziger přivezl Yatese 800 metrů před cíl a pak si vysadil. Nakonec v kopci, kde bylo v jednom místě i patnáctiprocentní stoupání, ztratil na vítěze dvě minuty.

Ale ještě čekají další horské etapy jedna beskydská a dvě tatranské. V nich se chce Kreuziger předvést, ale chystá se hlavně na mistrovství světa v rakouském Innsbrucku.

„Do mistrovství světa je osm týdnů, je tady důležitá intenzita, kterou musí člověk dostat do nohou s tím, že bych tu měl odvést nějakou práci pro Simona, ale ve čtvrtek nebo v pátek bych se v těch horských etapách rád vyzkoušel,“ uzavírá Kreuziger.

Ve středu peloton čeká v Polsku etapa z Wieliczky do Bielsko-Bialej.