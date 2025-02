‚Věděl jsem, že mi to hokejový bůh vrátí.‘ Mladý sportovec získal ocenění za fair play

Mladý hokejista Michal Hruška z týmu Motor České Budějovice prokázal na Olympiádě dětí a mládeže smysl pro fair play. I když jeho tým zrovna prohrával 2:0, zachoval se čestně. Místo, aby nechal odpískaný faul a získal tím pro svůj tým potřebný nájezd, ozval se. Odměna za tento čin nakonec přišla ještě během utkání. České Budějovice 16:31 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Hruška | Foto: Eliška Pěnkavová | Zdroj: Český rozhlas

„Jel jsem kolem mantinelu a sjela mi hrana. Rozhodčí písknul, že to je faul, ale já jsem pod sebou necítil žádnou hokejku, tak jsem řekl, že to faul nebyl,“ popisuje třináctiletý útočník Michal Hruška okamžik z Olympiády dětí a mládeže.

„Věděl jsem, že se mě žádná hokejka nedotkla a že by to nebylo fér. Udělal jsem to prostě z vlastní vůle, a to je na tom to nejhezčí. Viděl jsem takové situace i v NHL, extralize a hrozně se mi to líbilo. Věděl jsem, že hokejový bůh mi to vrátí,“ dodává.

Ve chvíli, kdy hokejista Michal Hruška odvolal faul, prohrával jeho jihočeský tým se soupeři ze Středočeského kraje 2:0. Nakonec byl odměněn, když srovnal zápas na konečnou remízu.

„Za to jsem byl strašně rád. Když jsme prohrávali o dva góly, tak se mi faul nejdřív samozřejmě moc odvolat nechtělo, ale nebylo by to fair play. Když jsme to dorovnali, byl jsem moc rád,“ komentuje.

Za gesto fair play dostal od organizátorů Olympiády dětí a mládeže během medailového ceremoniálu odměnu. „Jsou to černé hodinky se stříbrnými detaily. Je tam napsáno Czech team a zezadu je logo olympiády dětí a mládeže. Ještě jsem k tomu dostal čepici a knížku,“ ukazuje Michal Hruška.