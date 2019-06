Olympiádu dětí a mládeže sužují vysoké teploty. Sportovci s nimi bojují různě

„Je rozdíl, jestli se hraje ve velké hokejové hale, kde se teplota drží na rozumných stupních, nebo v hale míčových sportů,“ řekl Radiožurnálu florbalový trenér Zdeněk Skružný. Ve středu v půl desáté ráno bylo před halou u přistavené cisterny s pitnou vodou 27 stupňů.

„Střídá se tu spoustu dětí a v odpoledních hodinách je to už kritické, takže apelujeme na trenéry a samotné hráče a hráčky, aby co nejvíc pili,“ dodal.

U nedalekého fotbalového hřiště byly připravené kbelíky s vodou, aby se mohli sportovci v průběhu zápasů osvěžit. „Rozhodčí nám chtěli dát pauzu, ale my jsme nechtěli. Je to těžké, ale zatím to zvládáme,“ popsali mladí fotbalisté Matěj Faltus a Petr Benda svůj souboj s vysokými teplotami.

U plaveckého bazénu byla teplota vzduchu 31 stupňů a teplota vody 26 stupňů. „Při plavání nejsou vysoké teploty úplně hendikep. Plavci se mohou ochladit i v tréninkovém bazénu, horší je to pro trenéry, ti se pečou,“ řekl plavecký trenér Ota Kunt.

Nejhůř na tom asi byli cyklisté, kterým v pravé poledne startovala ve sportovním areálu Vesec časovka. „Do košíku si vezmu bidon a budu se polévat. Vedro snáším těžce, takže se před startem snažím celou dobu pohybovat ve stínu,“ prozradil před závodem Václav Ježek mladší.