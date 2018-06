Za zlatou medaili z olympijských her dostávají čeští sportovci 1,75 milionu korun. U paralympiády je to maximálně 200 tisíc. Paralympijský výbor za to kritizuje ministerstvo školství, které má odměny na starosti. Úřad letos mění celý systém jejich vyplácení. Jestli se ale tento rozdíl sníží, zatím není jasné. Praha 8:40 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští sledge hokejisté na paralympiádě v Pchjongčchangu | Foto: Thomas Lovelock | Zdroj: Reuters

Handicapovaní sportovci by si podle předsedkyně Českého paralympijského výboru Aleny Erlebachové zasloužili za své úspěchy stejné odměny jako olympionici.

Statisíce versus miliony. ‚Není to spravedlivé,' kritizují paralympionici odměňování sportovců. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Jelen

„Nezdá se nám to spravedlivé, a proto jsme předkládali návrhy na to, aby se nůžky neustále nerozevíraly. A výsledkem toho je nařízení vlády, se kterým opravdu nemohu souhlasit,“ říká pro Radiožurnál Erlebachová.

Nová pravidla schválila vláda minulý týden. Erlebachové vadí, že se v nařízení mluví jen o medailistech z paralympijských her, tedy akce pro tělesně handicapované.

„Podle mého názoru dochází k diskriminaci sportovců s mentálním nebo sluchovým postižením. Oni reprezentují Českou republiku na významově srovnatelných akcích, jakými jsou například deaflympiády pro sluchově postižené sportovce,“ podotýká předsedkyně Českého paralympijského výboru.

Na poslední letní deaflympiádě v minulém roce získali čeští reprezentanti dvě zlaté a dvě bronzové medaile.

Odměny se snižovat nebudou, tvrdí resort

Ministerstvo školství obavy handicapovaných sportovců mírní. Podle mluvčí Adély Klimešové se odměny rozhodně snižovat nebudou. Další podrobnosti k vládnímu nařízení, včetně konkrétní výše odměn, zveřejní resort v nejbližších dnech.

„S Českým paralympijským výborem jednáme pravidelně o zlepšení podmínek postižených sportovců. Ocenění za významné sportovní úspěchy se týká i úspěšných handicapovaných sportovců na akcích jiného typu, například na deaflympiádě nebo global games,“ doplňuje Klimešová.

Hlavní změnou, kterou vládní nařízení přináší, je to, že peníze úspěšným sportovcům už nepotečou přes olympijský respektive paralympijský výbor. Rozdávat je bude samo ministerstvo. Podle šéfa resortu Roberta Plagy z hnutí ANO budou odměny nově určené většímu počtu reprezentantů.

„Je možné i ocenit mimořádné výkony na mistrovství světa a mistrovství Evropy, případně pokud padne nějaký světový rekord nebo jiný významný čin. To pole je tedy trošku širší. Jsem rád, že tu možnost má díky nařízení vlády konečně zpět v rukou stát,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Na schválení dokumentu čekali několik měsíců taky letošní medailisté ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Na slavnostní recepci na konci dubna dostali od členů vlády jen symbolický šek. V opravdové peníze by se měl proměnit do konce června.