Welsch před losem olympijské kvalifikace basketbalistů: Nejtěžší by bylo narazit na Srbsko

Brazílie, Itálie, Polsko. Těchto týmů se česká basketbalová reprezentace před středečním losem olympijské kvalifikace nemusí obávat, jelikož jsou společně s ní ve druhém výkonnostním koši. To ale neznamená, že český tým čeká snadná cesta na vysněnou olympiádu do Tokia. Z každého pořadatelského města totiž postupuje jen vítěz. Server iROZHLAS.cz přináší přehled soupeřů, na které mohou čeští basketbalisté v kvalifikaci narazit. Praha 7:32 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Olympijská kvalifikace basketbalistů začne 23. června 2020 a ve hře jsou poslední čtyři volné vstupenky do Tokia.

„Popere“ se o ně celkem 24 týmů rozdělených do osmi skupin ve čtyřech městech – chorvatském Splitu, litevském Kaunasu, srbském Bělehradu a v kanadské Victorii.

Postupový klíč je neúprosný: z každého pořadatelského města poletí na turnaj do Tokia jediný tým.

Komplikovaný klíč

Do klání sice zbývá více než půl roku, složení skupin ale bude známo už tuto středu. Losování hostí od 14 hodin sídlo Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) v Ženevě, přičemž týmy jsou rozděleny do šesti výkonnostních košů na základě aktuálního umístění ve světovém žebříčku.

FIBA navíc plánuje přihlédnout k takzvané teritoriální vyrovnanosti, tudíž nechce, aby například jednu skupinu hrály jen týmy z Evropy. O to se postará losovací software.

V každém z pořadatelských měst budou dvě skupiny, kdy skupinu A kvůli vyrovnanosti budou tvořit týmy z prvního, čtvrtého a pátého koše a skupinu B z druhého, třetího a šestého koše.

Čechům k nasazení do druhého koše pomohlo šesté místo na nedávném mistrovství světa, i tak můžou narazit na velice silné soupeře: Srbsko nebo Řecko, s nimiž prohráli na šampionátu, úřadující mistry Evropy ze Slovinska nebo třeba Německo, kterému podlehli v přípravě na mistrovství světa.

Server iROZHLAS.cz oslovil druhého Čecha v NBA a dlouholetého reprezentanta Jiřího Welsche a basketbalového experta Radiožurnálu Jakuba Kantu, aby vybrali nejpřijatelnější soupeře, na něž může český národní tým narazit, a naopak ty nejsilnější a nejnáročnější.

První koš

Na některého z těchto soupeřů můžou Češi narazit, pokud vyhrají svoji skupinu. „Tam mi vychází jako relativně nejlehčí soupeř Rusko. Asi i proto, že jsme s nimi v kvalifikaci na mistrovství světa hráli a dokázali je porazit,“ připomněl Welsch zápas z loňského září.

Češi vedení dvojicí Tomáš Satoranský – Jan Veselý tehdy zdolali Rusy 80:78 střelou současného rozehrávače Chicaga Bulls šest sekund před koncem. Nejlepším domácím střelcem byl ale s 19 body Jaromír Bohačík.

Rusko považuje za nejschůdnějšího soupeře i expert Radiožurnálu. Národnímu týmu by naopak nepřál Srbsko. „Nejtěžší bude skupina v Srbsku a je celkem jedno, jaké další týmy se do ní nalosují. Podle mě je to největší favorit na postup ze všech. Na Bělehrad Češi navíc nemají nejlepší vzpomínky, protože právě Srbové si tam na jejich úkor zajistili účast na olympiádě v Riu,“ zavzpomínal Kanta.

„Srbsko doma bude nejtěžší soupeř,“ souhlasí Welsch. Česká reprezentace se Srby hrála naposledy na mistrovství světa, kde jim v zápase o páté místo podlehla 81:90.

Dalšími variantami jsou Řecko a Litva. S Řeky Češi prohráli v posledním zápase nadstavbové skupiny na mistrovství světa 77:84, což ale stačilo k postupu do čtvrtfinále.

Litvě basketbalisté podlehli na přípravném turnaji v Koreji 79:82. Šampionát ovšem jednomu z favoritů nevyšel a Litva skončila na devátém místě. „Moc bych jim (českým basketbalistům – pozn. red.) nepřál Litvu jako pořadatele,“ dodal Kanta k tomu, že by se Češi měli o olympiádu utkat s pobaltským týmem.

Jiří Welsch z Boston Celtics se snaží v roce 2004 prosadit přes Anthonyho Peelera z Washington Wizards | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Třetí koš

„Když se podívám na koš za nás – Chorvatsko, Turecko, Slovinsko, Portoriko – myslím, že Chorvati a Slovinci, ačkoliv se nedostali na mistrovství světa, budou mít k dispozici nejlepší sestavu, jakou mohou mít. Chorvati navíc budou hrát doma. Troufám si říct, že Portoriko by bylo nejpřijatelnější,“ řekl Welsch.

Expert Radiožurnálu považuje za nejpřijatelnější Chorvaty. S těmi národní tým prohrál poslední zápas na mistrovství Evropy v roce 2017 vysoko 69:107.

Welsch je naopak má za nejtěžší možnou variantu. „Slovinci sice budou mít Luku Dončiće, ale myslím si, že Chorvati dají dohromady skvělý tým.“

Úřadujícím mistrům Evropy ze Slovinska dal naopak přednost expert Radiožurnálu.

Posledním týmem ve třetím koši je Turecko, na které Češi narazili v posledním zápase základní skupiny mistrovství světa a zvítězili 91:76. Turci ale za sebou měli těžké utkání s USA, v němž jednomu z favoritů podlehli až v prodloužení.

Čtvrtý koš

Do čtvrtého koše nasadila FIBA Německo, Dominikánskou republiku, Venezuelu a Kanadu. „Kanada neuspěla na mistrovství světa, ale chybělo jí asi šest hráčů, takže s Kanadou určitě nechceme hrát. Navíc by to znamenalo, že bychom museli letět do Kanady. Z dvojice Dominikánská republika, Venezuela bych asi dal Venezuelu,“ zamýšlel se Welsch nad nejsnadnějším soupeřem, přes něhož může vést cesta do Tokia. A 14. tým světové šampionátu zvolil i Kanta.

Není asi žádným překvapením, že nejtěžším soupeřem by podle Welsche byla Kanada, která skončila na mistrovství světa 21. Kanta ale nevěří tomu, že kanadští hráči z NBA přijedou reprezentovat, proto jako nejtěžšího možného soupeře vybral osmnáctý tým šampionátu – Německo. Tomu Češi podlehli v přípravě před mistrovstvím světa na turnaji v Hamburku 68: 87. Jen pro úplnost: Dominikánská republika skončila na mistrovství světa 16.

Pátý koš

Koho ze čtveřice Nový Zéland, Mexiko, Čína a Jižní Korea zvolit jako nejlehčí variantu pro boj o postup? „Pravděpodobně bych vybral Koreu. Hráli jsme s ní v přípravě před mistrovstvím světa a zvítězili jsme,“ připomněl Welsch vítězství z turnaje v Soulu 97:89.

Do Asie zamířil i Kanta, který ale zvolil Čínu, která na domácím světovém šampionátu skončila čtyřiadvacátá.

„Nepříjemný soupeř bude Nový Zéland,“ myslí si o devatenáctém týmu světového šampionátu Welsch. Expert naopak zvolil Mexiko, které se světového šampionátu neúčastnilo a kvalifikace se bude účastnit díky divoké kartě od FIBA.

Jakub Kanta, redaktor Českého rozhlasu. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Šestý koš

V posledním koši figurují Angola, Tunisko, Senegal a Uruguay. Na otázku, který z těchto týmů je podle něj nejschůdnější, odpověděl Welsch jasně: „Tunisko. Taky jsme s nimi hráli.“

Výběr země ze severní Afriky český národní tým porazil hned v začátku přípravy na turnaji v Praze, a to 80:66. Kanta by ale byl raději, kdyby český tým hrál s dalším držitelem divoké karty pro kvalifikaci, a to s Uruguayí.

Nejtěžším soupeřem zvolil bývalý hráč Bostonu Celtics a Clevelandu Cavaliers zvolil Angolu, kterou Češi porazili na již zmíněném přípravném turnaji v Soulu 84:65. Podle Kanty bude ale větším oříškem třicátý tým šampionátu Senegal.