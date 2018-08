Olympijská vítězka Topinková necelý rok po porodu zase závodí, veslařským kolegyním je i mentorkou

Jedenáct měsíců po porodu dcery Adélky se olympijská vítězka na skifu Mirka Topinková Knapková vrátila na velké veslařské závody. Mistrovství Evropy ale nedopadlo pro nově složenou posádku párové čtyřky podle představ, proto mění složení. Knapková ale zůstává a nejen jako mentorka mladých reprezentantek. Praha 11:14 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skifařka Mirka Topinková-Knapková se svou dcerou Adélkou | Zdroj: ČTK

Náladu měly na evropském šampionátu v Glasgow i po posledním místě ve finále B členky párové čtyřky dobrou. Pro všechny kromě Mirky Topinkové Knapkové to byla premiéra na mezinárodní akci mezi seniory.

„Kilometrů mám naježděných nejvíc, takže je vidět, že jsem oproti holkám vyveslovaná. Mám takové stabilnější tempo,“ přiznala Mirka Topinková Knapková, suverénně nejzkušenější členka posádky.

Helena Hlasová, Lucie Heranová i Alena Schejbalová tak hlavně sbíraly zkušenosti, a to po boku legendy českého veslování.

„Zprvu jsem byla hodně vystrašená, protože Mirku sleduju od doby, co jsem začala veslovat, takže to pro mě bylo hodně stresující, abych jí to nějak nekazila. Teď už se v lodi cítím sebevědoměji a je to zážitek a ohromná zkušenost,“ vysvětlovala ještě ve Skotsku Lucie Heranová - jedna ze dvou členek posádky, které studují a veslují v zámoří.

Právě Heranová se ale po příletu zpátky do Česka rozhodla, že se o svou pozici v lodi už nebude dál ucházet, upřednostní školu a vrátí se do Severní Ameriky.

„Po ukončení akademického mistrovství světa měla do posádky přijít Lucka Žabová s tím, že se měla testovat mezi pěti holkami. Lucka Heranová nakonec tenhle souboj vzdala,“ popisuje po tréninku na Vltavě už v nové posádce Mirka Topinková Knapková, která na párové čtyřce minimálně dokončí sezonu a nadále tak bude pro o mnoho mladší kolegyně v lodi také mentorkou.

„Myslím, že to zas tak složité není… Co mi do toho kecáš?“ směje se Mirka Topinková Knapková, když jí Helena Hlasová přerušuje, protože si během rozhovoru není jistá, co znamená slovo umravňovat. Jinak ale Česky mluví velmi dobře.

„Mirka do toho možná tolik nemluví, ale ona je spíš takový případ, že jde příkladem,“ uzavřela Helena Hlasová.

Opět novou posádku ženské párové čtyřky teď čeká tréninkový dril a nějaký čas bez závodění - to přijde až na zářijovém mistrovství světa ve veslování.