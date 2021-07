Trochu nervičky na konci zápasu. Jsem rád, že jsme to urvali, hodnotí rozehrávač Šiřina utkání s Uruguayí

Čeští basketbalisté zvládli napínavou koncovku přímého souboje o postup do semifinále olympijské kvalifikace. V kanadské Victorii porazili Uruguay o jediný bod 80:79. Drama se šťastným koncem pro český tým rozhodla ukvapená a hlavně neproměněná trojka hlavní hvězdy soupeře. Victoria (Kanada) 12:31 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté zvládli napínavou koncovku přímého souboje o postup do semifinále olympijské kvalifikace | Foto: Chad Hipolito | Zdroj: ČTK / AP

„Můžeme si nakonec jen oddechnout, že to dopadlo, jak to dopadlo,“ myslí si bývalý dlouholetý reprezentant Pavel Pumprla, který jako kapitán dovedl české basketbalisty na posledním mistrovství světa v Číně k historickému šestému místu a tedy přispěl k postupu do olympijské kvalifikace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští basketbalisté si konec zápasů s Uruguayí zkomplikovali školáckými ztrátami i zmatkováním. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Kanty

Češi dali ve druhé části 19 bodů za sebou a rázem vedli nad Uruguayí už o 16 bodů, ještě osm minut před koncem o 14, jenže ani to na pohodovou koncovku nestačilo.

„Získali to takzvané momentum v posledních minutách na svou stranu a naše kluky výrazně znervózněli. Nevím, jestli už si mysleli, že zápas mají v kapse,“ dodává pro Radiožurnál Pumprla.

Pět sekund před koncem měl totiž křídelník soupeře Jayson Granger na ruce dost možná vítěznou střelu, kterou by minimálně překlopil po dlouhé době vedení na druhou stranu. Ale nedal.

„Trochu nervičky na konci zápasu. Jsem rád, že jsme to urvali, byť o jeden jediný bod, ale na to se už historie neptá,“ popsal autor 17 českých bodů a jeden z nejzkušenějších hráčů ve výběru Jakub Šiřina.

„Z vlastních zkušeností vím, že se počítá jen vítězství a to máme. Měli jsme to dobře rozehrané, ale v závěru jsme udělali tolik chyb, že z toho byl ještě thriller, ale s dobrým koncem pro nás, a to je nejdůležitější,“ říká Ronen Ginzburg, kouč národního týmu.

Kapitán a znovu nejlepší český hráč utkání Tomáš Satoranský, který v koncovce ale také chyboval, dodává.

„Byl to docela bláznivý konec. Samozřejmě radost z výhry kazí trochu pocit z posledních pár minut, kdy jsme dělali školácké ztráty, nechávali jsme je chodit do protiútoků, kde měli volné střely. Dostali nás pod tlak, trochu jsme několikrát zazmatkovali a to se nám nemůže stávat,“ varuje rozehrávač Chicaga Bulls a jediný Čech hrající v NBA.

V semifinále olympijské kvalifikace ve Victorii čeká české basketbalisty zatím stoprocentní a domácí Kanada, která má na soupisce hned osm hráčů z nejlepší soutěže světa. Utkání začne v sobotu ve 22.05 českého času.