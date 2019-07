V roce 1924 získal Šupčík první olympijské zlato pro Československo. Nyní vystaví jeho medaili

Ještě předtím ale zavítala na stadion Sokola Brno I. V době pařížských her roku 1924 totiž patřil Šupčík do této sportovní organizace.

Kurátor výstavy o historii brněnského sportu Petr Vachůt přinesl první olympijské zlato pro československého sportovce ve speciálním boxu a manipuloval s ním jen v bílých rukavičkách.

„Musí být pancéřová ochrana, ostraha 24 hodin, kamerový systém. Je to jedna z nejcennějších relikvií, kterou na té výstavě máme. Teď ji máme výjimečně na focení. Chtěli jsme, aby se vrátila do Sokola Brno I. Na místo, kde Bedřich Šupčík trénoval,“ popsal pro Radiožurnál Vachůt.

Místostarosta Sokola Brno I Michal Doležel upozorňuje, že Bedřich Šupčík netrénoval přímo v současné gymnastické hale. Ta před olympijskými hrami v roce 1924 ještě nestála, sportovci se připravovali o pár desítek metrů vedle.

„V roce 1922 se dokončilo venkovní cvičiště. Na něm už trénoval,“ líčí Doležel.

V současnosti je Šupčíkova medaile cenná relikvie, kterou Národní muzeum zapůjčilo na brněnskou výstavu. Její původní majitel se z ní přitom moc neradoval, šplh na laně nebyla jeho hlavní disciplína.

„Nebyla to esteticky ta správná forma pohybu. Upřednostňoval bradla, skok přes koně a kruhy. V Praze, kam přijeli z olympiády, byl mohutně přivítán. On ale neměl takovou radost, neustále ho museli podporovat,“ říká historik Vachůt o medaili, kterou návštěvníci výstavy Branky, Body, Brno uvidí na hradě Špilberk od soboty do konce října.