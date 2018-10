Mladí olympionici jsou doma. ‚Teď by to chtělo už jen ty z dospělé olympiády‘ plánuje boj o medaile Seemanová

Na letišti v pražských Kbelích v sobotu v poledne přistálo letadlo s třinácti čerstvými olympijskými medailisty! Nenechte se zmást, jde o olympijské hry mládeže, které se v minulých dnech konaly v Buenos Aires. Ale pokud platí slova o tom, jak důležitá je výchova mladých sportovců, pak je rekordní sbírka české výpravy velkým příslibem do budoucna. Praha 23:13 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí olympionici jsou zpět v České republice i se svými medailemi | Foto: Markéta Navrátilová | Zdroj: ČOV

Jako první vystupují z letadla medailisté a je to slušný zástup sportovců, kteří následně před fotografy pózují se svými cennými kousky. A těch je ještě víc, než si šéf téhle olympijské mise vůbec představoval.

Jsem ráda, že mám konečně svůj rekord zpátky, říká po triumfu na olympiádě mládeže Seemanová Číst článek

„Určitě to předčilo očekávání, protože já jsem si ani žádné dopředu nedělal. Jen jsem si nějak myslel s kolika bychom mohli přijet, ale tohle je určitě nad očekávání,“ říká Martin Doktor po dlouhém letu z Argentiny, odkud přicestovala s nějakým tím kilem navíc plavkyně Barbora Seemanová, která si doteď trochu nevěřícně prohlíží a potěžkává své medaile…

„Musím říct, že jsou docela těžké. Ale nevím, jak bych to popsala. Je to prostě skvělé, jsem strašně ráda, že se mi podařilo získat tři medaile a ještě k tomu dvě zlaté. Je to neuvěřitelné. Teď by to chtělo už jen ty z dospělé olympiády. To by chtěl samozřejmě asi každý, takže musím hodně trénovat a uvidíme,“ řekla na Radiožurnálu Seemanová

Ale proč by ne, i když tohle říká osmnáctiletá reprezentantka napůl v žertu, po úspěchu v bazénu v Buenos Aires teď může snít o medailích z velké olympiády. Ostatně, i tu už Seemanová zažila, s účastmi pod pěti kruhy jako by to měla naopak, protože už před dvěma lety byla v Riu, v podstatě jako dítě, mezi dospělými.

Olympijské hry mládeže vs. ‘ velké‘ Hry

„Já jsem tam jela jako nejmladší člen. Bylo to hrozně takové rozkoukávající, jak jsem byla mezi těma dospělýma, tak to bylo takové, že jsem byla taková malinká a koukala tam po všech. A těch to bylo spíš takové, že jsem tam musela opravdu jet s tím, že se chci dostat do finále. Těžší pro mě byla tato olympiáda,“ vzpomínala na Hry v Riu Seemanová.

Barbora Seemanová a Barbora Malíková po návratu z Olympijský her mládeže v Buenos Aires | Foto: Markéta Navrátilová | Zdroj: ČOV

To ostatní členové výpravy zažili atmosféru Her, byť jen těch mládežnických, poprvé. Třeba atletka Barbora Malíková, které na čtyřsetmetrovém oválu nestačila žádná z konkurentek, a tak i ona dorazila domů s olympijským zlatem. To zůstane navždy hmatatelnou vzpomínkou, ale z Buenos Aires si přivezla i jiné.

„Asi roli vlajkonoše. To byl velký zážitek, jak být před několika tisíci lidmi a i v zákulisí, jak jsme se bavili s velkými sportovci. Zážitek je to obrovský, motivace taky a pokusím se dostat na velkou olympiádu, protože pokud je toto pouze střípek, tak si nedokáži představit tu velkou,“ motivovaly mládežnické Hry Malíkovou.

Plavkyně Barbora Seemanová získala zlato na olympiádě mládeže, vylepšila také národní rekord Číst článek

Těžký přechod do dospělé kategorie

Ano, mládežnické hry mají mimo jiné motivovat, i když pravda, cesta na ty dospělé, velké, jak říká Malíková, bude dost složitá, a z Buenos Aires třeba do Tokia je to ještě daleko…

„Hodně daleko, protože přechod z juniorského věku do kategorie dospělých bývá velice tvrdý a pro mnoho sportovců, řekl bych, nepřekročitelný. Já ale věřím, že tito sportovci jsou už na takové úrovni, že s tím sportem vydrží. Ten přechod je sice tvrdý, ale občas se povede,“ popisoval Doktor.

Řada sportovců z téhle výpravy mládežnických olympijských her má ale k úspěšnému přechodu mezi dospělé minimálně velmi dobře nakročeno.