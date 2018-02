Může olympijská vítězka startovat ve finále Světového poháru? Triumf Ledecké zaskočil vedení seriálu

„Vypadalo to, že se tam nedostanu ani na sjezd, protože jsem jich vynechala hrozně moc, jela jsem jen tři. Než jsme odjížděli, Thomas (Tomáš Bank) mi to volal a já jsem běhala nadšená po bytě, že se ještě svezu. Sjezdů moc není a na svěťácích jsou hezky připravené tratě,“ přibližovala Ester Ledecká Radiožurnálu telefonát před odletem do Koreje.

Druhý zlatý den Ester Ledecké. Vše o senzačním českém úspěchu na jednom místě Číst článek

Mezi 25 nejlepších sjezdařek se dostala díky dosavadním výsledkům v sezoně a má zajištěné finále Světového poháru v Äre. V superobřím slalomu byla daleko za potřebným počtem bodů, ale to nakonec po jejím olympijském triumfu nevadilo.

„Ptal jsem se ředitele SP, jestli je olympijský vítěz kvalifikovaný na finále a on nevěděl, protože se to nikdy neřešilo. Pak nalistoval v pravidlech, že může, ale že to nikdy neřešil,“ hovoří Tomáš Bank o výjimečné situaci, která zaskočila i Atleho Skärdala.

Nor je dvojnásobný mistr světa z 90. let právě ze superobřího slalomu a od roku 2005 řídí ženskou část Světového poháru v alpském lyžování.

'Dost sil kupodivu zbylo'

Nikdy se totiž nestalo, že by olympijské zlato vyhrála závodnice, která je v prestižním seriálu mimo elitní pětadvacítku. Ester Ledeckou tak čeká ještě náročný program, když nejdřív vyrazí na závody se snowboardem a pak přeskočí na lyže.

Hry v Jižní Korejí jí ale vzaly hodně sil. „Budu je muset někde sebrat. Tady jsem spoustu sil vydala, ale dost mi jich zbylo. Přijedeme do Prahy, já se zkusím přehodit na evropský čas, co nejrychleji se zotavit a začít znovu,“ doplňuje dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Za necelé tři týdny jí tak čekají sjezd a superobří slalom v Äre a pár dní na to po rychlém přesunu finále Světového poháru v německém Winterbergu. Tam by si chtěla dojet pro třetí velký křišťálový globus za celkové vítězství v seriálu v paralelních disciplínách na snowboardu.