Rok do Tokia. Organizátoři olympijských her představili medaile, o které se bude bojovat

Organizátoři ve středu představili olympijské medaile pro hry v Tokiu. Budou klasické kulaté, v průměru mají 8,5 centimetrů. Vyrobené jsou z vzácných kovů, které byly získány a recyklovány z vyřazených mobilních telefonů a dalších malých elektronických zařízení. Zlatá medaile váží 556 gramů a obsahuje více než šest gramů zlata.

Vítězný design Japonce Kawanishiho vybrali organizátoři z více než čtyř stovek návrhů od profesionálních designérů a studentů designu. Předpisy Mezinárodního olympijského výboru určují, že design lícní strany musí obsahovat řeckou bohyni vítězství Niké před stadionem Panathinaikos, oficiální název her a také symbol pěti olympijských kruhů.

Medailím pro Tokio dominuje právě Niké, za ní je na pozadí stadion Panathinaikos. Nápis „Hry XXXII. olympiády Tokio 2020“ je v horní polovině medaile vyryt do oblouku. Pod ním je pětice olympijských kruhů.

Na rubu medaile je logo her – prstenec propojených obdélníků. Pod ním nápis Tokio 2020 a symbol pěti olympijských kruhů. Název sportovní disciplíny pak bude vyryt na okraji.

České šance na cenné kovy

Organizátoři musí připravit celkem 339 sad olympijských medailí. Je potřeba připomenout, že většina sportovců ještě nemá ani jistou účast na olympijských hrách.

Takže je trochu předčasné mluvit o zisku jednotlivých medailí. Šéf české olympijské mise Martin Doktor doufá, že tuzemští sportovci vybojují pro hry v Tokiu co nejvíce nominačních míst.

„Když jsme pro organizační výbor dávali dohromady očekávaný počet nominací, tak jsme dali i jeden optimistický, který nám vyšel na 200. Ten jsme ale poté trochu proškrtali. Samozřejmě by to pro nás bylo krásné, když ale získáme zhruba 120 míst, tak si myslím, že to bude úplně v klidu,“ řekl Doktor Radiožurnálu.

Mezi medailové sporty na olympijských hrách v poslední době z českého pohledu patří kanoistika, tenis, atletika nebo veslování. Jediným českým sportovcem, který bude v Tokiu obhajovat zlato, je judista Lukáš Krpálek. Tentokrát však již v jiné – vyšší – váhové kategorii.

Detail zlaté medaile | Zdroj: Reuters