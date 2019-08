Skateboarding, surfing či lezení pod pěti kruhy. V Tokiu zažije olympijskou premiéru několik sportů

Zatímco v roce 1896 se na historicky první letní olympiádě závodilo v devíti sportech, za rok na hrách v Tokiu bude tento počet více než čtyřnásobný. Mezinárodní olympijský výbor ve snaze přiblížit akci mladší generaci zařadil do programu her v Japonsku šest nových sportů. Z toho čtyři se na olympiádě představí vůbec poprvé. Praha 8:11 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český skateboardista Maxim Habanec | Zdroj: Profimedia

V japonské metropoli budou o medaile z olympiády premiérově bojovat skateboardisté, surfaři, sportovní lezci a karatisté. Po osmi letech se pak do programu her vrátí baseball a softball.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Skateboarding nebo lezení pod pěti kruhy. V Tokiu zažije olympijskou premiéru několik sportů

„Ačkoliv teď olympijské hry slavili výročí 125 let od založení, tak se hry snaží být stále současné. V roce 2015 se schválil materiál, který se jmenuje 2020, který by měl olympiádu udržet trvale udržitelnou z hlediska zájmu fanoušků, z hlediska financí a tak dále,“ vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, z jakého důvodu se akce otevírá dílčím změnám.

Adam Ondra na scéně

Díky zařazení nových sportů má Česko pro Tokio velkou medailovou naději v šestadvacetiletém Adamu Ondrovi, trojnásobném mistrovi světa ve sportovním lezení, který o startu pod pěti kruhy snil už od dětství.

„Už tehdy jsem se věnoval lezení a někdy v sedmi osmi letech snil, že by bylo na olympiádě a že já bych tam někdy lezl. Je to určitě splněný sen, pokud se na olympiádu v Tokiu dostanu a pokud tam urvu nějaký dobrý výsledek,“ usmívá se Ondra.

Stejně jako pro Ondru je olympiáda v Tokiu velkým cílem i pro skateboardistu Maxima Habance. Zařazení sportu, který proslavil především Američan Tony Hawk, do programu olympijských her skateboardovou komunitu rozděluje. Navzdory posunu na největší světové sportovní jeviště si sedmadvacetiletý Habanec myslí, že skateboarding nic ze svého kouzla neztratí.

Japonci pro sportovce udělají maximum, říká dráhař Bábek rok před olympijskými hrami v Tokiu Číst článek

„Skateboarding si určitě zachová takovou tu svoji image. Je zajímavé třeba už to, že kvalifikační závody, které jezdíme, nejezdíme v helmě. Už to mi přijde zajímavé, že na olympiádě budou dost možná jezdit skejťáci v džínách a triku, což je super,“ říká Habanec.

Skateboarding nemusí být do budoucna jediným sportem spjatým s ulicí, který se představí na letní olympiádě. Už jen souhlas Mezinárodního olympijského výboru a oficiální zařazení do programu Her chybí k tomu, aby se v roce 2024 v Paříži bojovalo o medaile v breakdance.

„Můžu říct, že olympiáda totálně rozdělila breakdance na dva tábory po celém světě. Jedni jsou totální odpůrci, že breakdance není sport, že je to umění, kultura a životní styl. Druhý tábor je nadšený, protože najednou breakdance vyleze z ulice a z těch undergroundových klubů,“ říká trenér breakdancu Robert Kysela, podle kterého není náhodou, že tento netradiční sport míří do olympijského programu právě teď, když budou hry v evropské velmoci Francii a poté v roce 2028 v kolébce breakdancu - Spojených státech.

V souvislosti s olympiádou se čím dál častěji hovoří taky o takzvaných e-sportech, to ale podle Jiřího Kejvala zatím není aktuální.

„Máme v olympijské chartě, že se v té sportovní disciplíně především musí prokázat fyzická činnost, což je v případě počítačových her obtížně zdůvodnitelné. Je to diskuze, já bych se jí určitě nebránil, ale k tomu, aby se nějaká z počítačových her mohla stát součástí olympiády je myslím ještě hodně daleko,“ myslí si předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.