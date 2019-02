Japonci chystají recyklované olympijské medaile, vybrali už 5 milionů starých mobilů

Mobilní telefony patří dnes k běžnému vybavení každého člověka. Většina lidí používá minimálně jeden a několik dalších, třeba i nefunkčních, má doma v šuplíku. A právě toho se rozhodli využít organizátoři letních olympijských i paralympijských her v Tokiu 2020. Všechny medaile se totiž vyrobí právě ze starých elektronických zařízení. Tokio 17:20 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské medaile z poslední letní olympiády v Riu | Foto: Sergio Moraes | Zdroj: Reuters

Organizátoři olympijských her oznámili ambiciózní plán už v roce 2017 a vypadá to, že se jim to podaří. Podle současných informací jsou velmi blízko ke splnění limitů, které si stanovili. Požadovaných 2700 kg na výrobu bronzových medailí už je vybráno. Ke zhruba 30 kilogramům zlata zbývají už jen necelá dvě kila.

Nejvíce pozadu jsou Japonci se stříbrem, kde k cílové položce 4 tuny zbývá ještě 500 kilogramů. Ale dá se očekávat, že v zemi, která se elektronikou proslavila, to nebude problém.

Kamery i telefony

Recyklují se hlavně menší elektronická zařízení jako třeba digitální kamery, herní konzole a především mobilní telefony. Celkem už se vybralo téměř 50 tisíc tun vyřazené elektroniky a více než 5 milionů mobilních telefonů.

V Japonsku to s ekologií na olympijských hrách myslí opravdu vážně. Třeba na výrobu pochodní by se měl používat recyklovaný hliník. Ten by se měl získávat z dočasných ubytovacích zařízení ve Fukušimě, kterou před osmi lety postihlo ničivé zemětřesení a nukleární katastrofa.

Japonci mají celkem tři možnosti, jak elektroniku na výrobu medailí věnovat – mobilního operátora, 1600 sběrných místo po celé zemi, případně mohou vyřazené spotřebiče poslat poštou či kurýrem.

Na výrobě medailí se tak v Japonsku může podílet v podstatě každý. A podle slov jedné z mnoha návštěvnic sběrného dvoru, je to příjemný pocit. „Myslím, že to je skvělé, že se můj starý telefon promění v olympijskou medaili pro Tokio 2020.“

Sběr skončí 31. března. V dalších měsících by Japonci měli poprvé představit finální podobu a design jednotlivých medailí.