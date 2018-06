Mezinárodní olympijský den po celém Česku oslaví přes 70 tisíc běžců, mezi nimi i olympijský vítěz Svoboda

Z běhání se stal v posledních letech fenomén, a proto právě tímto přirozeným pohybem ve středu večer oslaví desetitisíce lidí olympijský den. Přitom běh není vždy pouze o radosti z pohybu, ale hlavně v začátcích hodně bolí, a to jak amatéry, tak i olympijské vítěze. Doporučujeme Praha 17:30 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Svoboda na olympijských hrách v Londýně. | Foto: ČTK

„Je pravda, že běh je docela náročný sport. V podstatě se mezi sportovci říká, že běh je v podstatě jen o utrpení,“ říká bývalý moderní pětibojař David Svoboda navzdory tomu, že právě díky rychlému běhu získal v Londýně 2012 zlatou olympijskou medaili.

„Tam člověk zapne a trpí až do cíle. Je to o vůli, odolnosti, vytrvalosti, nasazení a motivaci,“ říká Svoboda.

Tohle všechno uplatní i ve večerním závodě, který ho čeká v holešovické Stromovce - tedy pro obyvatele Prahy jednom ze symbolů, kam chodí běhat.

„Pořád se snažím nějakým způsobem sportovat, trénovat, abych se udržel v dobré kondici a běh je úplně základní trénink na všechno. Teď se mi to daří tak třikrát čtyřikrát za týden. Už to ale není těch deset patnáct kilometrů jako kdysi,“ vysvětluje Svoboda, který se na trať vydá se speciální vestou. V ní bude mít čipy hlídající jeho tepovou frekvenci nebo výkon. To, jak je pro olympijského vítěze tenhle závod namáhavý, budete moci sledovat živě na webu Radiožurnálu.

„V dobách nejtěžší přípravy před olympiádou nebo mistrovstvím světa jsem byl pod drobnohledem jako asi každý vrcholový sportovec, takže jsem na to zvyklý. Ale už dlouho jsem nebyl, je to skoro rok, co jsem skončil, a nikdo mě od té doby neměřil a netestoval, tak se těším, že vzpomenu na staré dobré časy,“ usmívá se David Svoboda.

Olympijský DEN D je tady! Připravte boty, dresy a přesně v 18:00 se společně sejdeme na startu. ‍♀️‍♀️ #czechteam @TMobile_CZE #olympijskybeh pic.twitter.com/X6LBM9q9u1 — Český olympijský tým (@olympijskytym) 20 June 2018